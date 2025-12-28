Alianza Lima jugará contra Inter Miami por la 'Noche Blanquiazul 2026'. A falta de un pronunciamiento final del Ministerio del Interior, el conjunto blanquiazul tiene previsto presentar a su plantel el próximo sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. El invitado de honor será Lionel Messi, quien pisará por primera vez la cancha de Matute.

A través de su página web, Inter Miami confirmó su gira por Sudamérica e incluyó el partido ante Alianza Lima como parte de su tour. Asimismo, cuando hablaron de la institución victoriana, no dudaron en resaltar una copa internacional en su palmarés.

Inter Miami destaca título internacional de Alianza Lima

La institución estadounidense contó que comenzará su gira por este lado de América enfrentándose a Alianza Lima. En su reseña, Inter Miami destacó la Copa Simón Bolívar que ganaron los blanquiazules. Además, resaltaron sus 25 títulos nacionales y calificaron a Alianza como el segundo equipo más ganador del Perú.

"El Inter Miami iniciará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda temporada consecutiva. Esta vez, se enfrentará al Alianza Lima el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva a las 17:00 h (hora del este). Alianza es el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol peruano, con 25 títulos de Primera División, además de ostentar una copa de competición internacional en su palmarés", se puede leer en su web.

Confirmación de Inter Miami sobre el partido contra Alianza Lima. Foto: web Inter Miami.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

Por el momento, el partido de Alianza Lima contra Inter Miami está pactado para jugarse el sábado 24 de enero del 2026. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Matute.

Eso sí, es importante mencionar que la fecha podría modificarse, ya que el mismo día se jugará la 'Noche Crema 2026'. Al respecto, el Mininter ha solicitado que ambos clubes lleguen a un acuerdo para que ambos eventos no se lleven a cabo en la misma jornada.