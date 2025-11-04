HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     
Fútbol Peruano

Cristhian Tizón rompe su silencio sobre fuerte pelea con su DT Santiago Acasiete tras ser sustituido: "Es una pena. Ya hablé personalmente"

El extremo uruguayo se pronunció tras el altercado que protagonizó con Acasiete en el último partido de Juan Pablo II y lamentó lo ocurrido.

Cristhian Tizón se convirtió en refuerzo de Juan Pablo II en febrero del 2025. Foto: composición LR/captura de Juan Pablo II
Cristhian Tizón se convirtió en refuerzo de Juan Pablo II en febrero del 2025. Foto: composición LR/captura de Juan Pablo II

El ajustado triunfo 2-1 de Cienciano frente a Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025 estuvo marcado por un fuerte altercado entre el técnico Santiago Acasiete y su dirigido Cristhian Tizón. En los minutos finales, ambos protagonizaron una pelea en el banco de suplentes. Tizón, molesto por la sustitución, increpó a su entrenador, quien respondió de forma airada. Después de varios días de lo ocurrido, tanto el entrenador nacional como el mediocampista salieron a hablar de lo ocurrido en una entrevista para las redes oficiales del elenco de Chongoyape.

Tizón lamentó lo sucedido y pidió disculpas tanto a los hinchas de Juan Pablo II como a Acasiete. Asimismo, contó que ya ha podido hablar con 'Santi', por lo que lo ocurrido es ahora parte del pasado.

PUEDES VER: Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: 'Hemos conversado. Es entendible'

lr.pe

Cristhian Tizón habló del altercado que protagonizó con Santiago Acasiete

"El incidente con el profesor 'Santi' la verdad que es una pena. Quiero pedir disculpas públicamente a toda la afición del fútbol, a la hinchada de Juan Pablo II, a mis compañeros y principalmente al profe. Ya hablé personalmente, pedir disculpas por lo que pasó, queda dentro de la cancha. Hoy ya estamos entrenando y dimos vuelta a la página. Esas cosas quedan ahí", declaró.

El extremo de 29 años se mostró agradecido con la institución norteña y con su técnico por la oportunidad que le han dado en la Liga 1 y remarcó que siempre han mantenido una buena relación.

"Yo soy un agradecido a Juan Pablo y al profe, porque me han tenido en cuenta siempre. Nos hemos llevado bien en todo el año y no queríamos terminar mal cuando nos llevamos bien y siempre fuimos profesionales", finalizó.

PUEDES VER: Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

lr.pe

Cristhian Tizón y Santiago Acasiete pelearon durante partido por la Liga 1

El incidente ocurrió en los minutos finales del patido entre Juan Pablo II y Cienciano, el último domingo 2 de noviembre, luego de que Tizón fuera cambiado.

Notas relacionadas
Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

LEER MÁS
Figura de Juan Pablo II se pronuncia sobre fuerte pelea entre su DT Santiago Acasiete y Cristhian Tizón: "Lo vamos a arreglar en casa"

Figura de Juan Pablo II se pronuncia sobre fuerte pelea entre su DT Santiago Acasiete y Cristhian Tizón: "Lo vamos a arreglar en casa"

LEER MÁS
Convocados de útima hora en Perú: jugadores de Juan Pablo II y ADT son llamados por Manuel Barreto para amistoso con Chile

Convocados de útima hora en Perú: jugadores de Juan Pablo II y ADT son llamados por Manuel Barreto para amistoso con Chile

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

Sebastián Britos a puertas de dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Diego Penny revela que Universitario y Sporting Cristal buscan fichar a Christian Cueva en 2026: "Se están comunicando directamente con él"

Diego Penny revela que Universitario y Sporting Cristal buscan fichar a Christian Cueva en 2026: "Se están comunicando directamente con él"

LEER MÁS
Definición del descenso 2025: equipos que pelean la baja, resultados y últimos partidos por la permanencia en la Liga 1

Definición del descenso 2025: equipos que pelean la baja, resultados y últimos partidos por la permanencia en la Liga 1

LEER MÁS
Aldo Corzo critica que jugadores de Liga 1 menosprecien la carrera de otros: "La mayor falta de códigos que vi"

Aldo Corzo critica que jugadores de Liga 1 menosprecien la carrera de otros: "La mayor falta de códigos que vi"

LEER MÁS
Eddie Fleischman critica a Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

Eddie Fleischman critica a Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

Niño asiste a clases presenciales sin saber del paro de transportistas y la reportera le da la noticia en vivo: "Tendrás que regresarte a tu casa solo"

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fútbol Peruano

Eddie Fleischman arremete contra Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

Aldo Corzo revela similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca: "Son muy detallistas"

Aldo Corzo crítica que jugadores de Liga 1 menosprecien la carrera de otros: "La mayor falta de códigos que vi"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025