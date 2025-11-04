Cristhian Tizón rompe su silencio sobre fuerte pelea con su DT Santiago Acasiete tras ser sustituido: "Es una pena. Ya hablé personalmente"
El extremo uruguayo se pronunció tras el altercado que protagonizó con Acasiete en el último partido de Juan Pablo II y lamentó lo ocurrido.
El ajustado triunfo 2-1 de Cienciano frente a Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025 estuvo marcado por un fuerte altercado entre el técnico Santiago Acasiete y su dirigido Cristhian Tizón. En los minutos finales, ambos protagonizaron una pelea en el banco de suplentes. Tizón, molesto por la sustitución, increpó a su entrenador, quien respondió de forma airada. Después de varios días de lo ocurrido, tanto el entrenador nacional como el mediocampista salieron a hablar de lo ocurrido en una entrevista para las redes oficiales del elenco de Chongoyape.
Tizón lamentó lo sucedido y pidió disculpas tanto a los hinchas de Juan Pablo II como a Acasiete. Asimismo, contó que ya ha podido hablar con 'Santi', por lo que lo ocurrido es ahora parte del pasado.
Cristhian Tizón habló del altercado que protagonizó con Santiago Acasiete
"El incidente con el profesor 'Santi' la verdad que es una pena. Quiero pedir disculpas públicamente a toda la afición del fútbol, a la hinchada de Juan Pablo II, a mis compañeros y principalmente al profe. Ya hablé personalmente, pedir disculpas por lo que pasó, queda dentro de la cancha. Hoy ya estamos entrenando y dimos vuelta a la página. Esas cosas quedan ahí", declaró.
El extremo de 29 años se mostró agradecido con la institución norteña y con su técnico por la oportunidad que le han dado en la Liga 1 y remarcó que siempre han mantenido una buena relación.
"Yo soy un agradecido a Juan Pablo y al profe, porque me han tenido en cuenta siempre. Nos hemos llevado bien en todo el año y no queríamos terminar mal cuando nos llevamos bien y siempre fuimos profesionales", finalizó.
Cristhian Tizón y Santiago Acasiete pelearon durante partido por la Liga 1
El incidente ocurrió en los minutos finales del patido entre Juan Pablo II y Cienciano, el último domingo 2 de noviembre, luego de que Tizón fuera cambiado.