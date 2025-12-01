HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Deportes

Gustavo Álvarez sorprende al anunciar que no seguirá en la U. de Chile y explica sus motivos: "Es una sumatoria de cosas"

En medio de los rumores que lo vinculan con la selección peruana, Gustavo Álvarez le puso fin a su etapa en el Bulla y dejó en claro que se debe a un desgaste general.

Gustavo Álvarez llegó a la U. de Chile en el 2024. Foto: composición LR/AFP
Gustavo Álvarez llegó a la U. de Chile en el 2024. Foto: composición LR/AFP

Gustavo Álvarez no va más en la U. de Chile. En la previa del partido ante Coquimbo Unido, el técnico argentino adelantó que no seguirá en el banquillo del Bulla, pese a que aún tenía contrato vigente. En las últimas semanas, el estratega había sido relacionado con varios equipos y uno de los que tomó forma fue la selección peruana. Sin embargo, él mismo descartó la idea de tener alguna propuesta para dirigir en el 2026.

Según sus declaraciones, tomó la decisión de marcharse porque siente un desgaste general. Eso sí, dejó entrever que habría tenido algunas diferencias con la directiva del conjunto chileno y, al ver que los objetivos no son comunes, Álvarez prefirió dar un paso al costado.

PUEDES VER: Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: El segundo más grande

lr.pe

Gustavo Álvarez no seguirá siendo DT de la U. de Chile

“Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”, señaló en un principio ante los medios.

Posteriormente, se refirió a los planes de la institución a nivel deportivo. “A mi criterio, los proyectos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Definido eso, deben estar los recursos humanos, de infraestructura, logística y profesionales de acuerdo a eso. En segundo lugar, los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, agregó.

Asimismo, se dirigió al hincha para decirle que no se va por una mejor oferta. “Esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia. El nuevo entrenador debe adecuarse a la planificación del club o debe convencerlos de lo que yo no pude", enfatizó.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: Pésima imagen

lr.pe

Gustavo Álvarez explicó motivos para renunciar a la U. de Chile

Si bien no quiso enfatizar sobre su relación con los directivos, comentó que las metas ya no eran las mismas. “Yo no hablo mal de la dirigencia. Cuando los objetivos no son común entre partes hay que cambiar. Aquí no hay un hecho puntual, es una sumatoria de cosas. Quiero que quede bien claro y no sea post partido, donde las emociones están a flor de piel. Me parece que valía la pena hacerlo ahora porque el hincha se lo merece", complementó.

Finalmente, prefirió no hacer un balance de su paso en la U. de Chile. “Aún quedan dos partidos. Creo que el recorrido ha sido muy bueno en todos los aspectos. Seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor. Me eximo de hacer balances. Estos son partidos trascendentales. Está juego el presente y el futuro, porque el club necesita jugar la Copa Libertadores, y la historia, porque se defiende a uno de los mejores equipos del fútbol chileno”, concluyó.

Notas relacionadas
Lanús clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025: derrotó 1-0 a U. de Chile y se enfrentará a Atlético Mineiro

Lanús clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025: derrotó 1-0 a U. de Chile y se enfrentará a Atlético Mineiro

LEER MÁS
Semifinal Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY por Copa Sudamericana: horario y dónde ver el partido Conmebol en directo

Semifinal Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY por Copa Sudamericana: horario y dónde ver el partido Conmebol en directo

LEER MÁS
Gustavo Álvarez enfurece en vivo con prensa chilena tras afirmar que llegará a la selección peruana: "Seamos serios"

Gustavo Álvarez enfurece en vivo con prensa chilena tras afirmar que llegará a la selección peruana: "Seamos serios"

LEER MÁS
Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

LEER MÁS
Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

LEER MÁS
Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

LEER MÁS
Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

LEER MÁS
Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

Deportes

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí se lava las manos y responsabiliza a anteriores gestiones por crimen: "Gracias a algunos ministros del Interior estamos así"

Cusco: alcalde de Chamaca es detenido manejando vehículo municipal en estado de ebriedad

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025