Gustavo Álvarez no va más en la U. de Chile. En la previa del partido ante Coquimbo Unido, el técnico argentino adelantó que no seguirá en el banquillo del Bulla, pese a que aún tenía contrato vigente. En las últimas semanas, el estratega había sido relacionado con varios equipos y uno de los que tomó forma fue la selección peruana. Sin embargo, él mismo descartó la idea de tener alguna propuesta para dirigir en el 2026.

Según sus declaraciones, tomó la decisión de marcharse porque siente un desgaste general. Eso sí, dejó entrever que habría tenido algunas diferencias con la directiva del conjunto chileno y, al ver que los objetivos no son comunes, Álvarez prefirió dar un paso al costado.

Gustavo Álvarez no seguirá siendo DT de la U. de Chile

“Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”, señaló en un principio ante los medios.

Posteriormente, se refirió a los planes de la institución a nivel deportivo. “A mi criterio, los proyectos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Definido eso, deben estar los recursos humanos, de infraestructura, logística y profesionales de acuerdo a eso. En segundo lugar, los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, agregó.

Asimismo, se dirigió al hincha para decirle que no se va por una mejor oferta. “Esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia. El nuevo entrenador debe adecuarse a la planificación del club o debe convencerlos de lo que yo no pude", enfatizó.

Gustavo Álvarez explicó motivos para renunciar a la U. de Chile

Si bien no quiso enfatizar sobre su relación con los directivos, comentó que las metas ya no eran las mismas. “Yo no hablo mal de la dirigencia. Cuando los objetivos no son común entre partes hay que cambiar. Aquí no hay un hecho puntual, es una sumatoria de cosas. Quiero que quede bien claro y no sea post partido, donde las emociones están a flor de piel. Me parece que valía la pena hacerlo ahora porque el hincha se lo merece", complementó.

Finalmente, prefirió no hacer un balance de su paso en la U. de Chile. “Aún quedan dos partidos. Creo que el recorrido ha sido muy bueno en todos los aspectos. Seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor. Me eximo de hacer balances. Estos son partidos trascendentales. Está juego el presente y el futuro, porque el club necesita jugar la Copa Libertadores, y la historia, porque se defiende a uno de los mejores equipos del fútbol chileno”, concluyó.