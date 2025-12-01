Perú vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina?

Perú vs Venezuela se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 2 de diciembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina 2025. El juego de la Vinotinto y la Blanquirroja se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Lara, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora venezolana). La transmisión estará a cargo de DSports para todo territorio sudamericano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Venezuela afronta este partido después de igualar sin goles ante Ecuador por la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina. Por su parte, Perú arriba al duelo luego de superar 3-1 a Chile.

Perú vs Venezuela: ficha del partido

Partido Perú vs Venezuela ¿Cuándo? Martes 2 de diciembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DSports ¿Dónde? Estadio Metropolitano de Lara

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela?

En suelo peruano, el choque entre Perú vs Venezuela por la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina se disputará desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Venezuela?

La transmisión del Perú vs Venezuela por la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina estará a cargo de DSports para diversas partes de Sudamérica.

¿Cómo ver Perú vs Venezuela?

Vía online y streaming, podrás seguirlo por la plataforma DGO. Asimismo, La República Deportes te llevará la cobertura completa ONLINE GRATIS con el minuto a minuto y videos de los goles.

Posibles alineaciones Perú vs Venezuela