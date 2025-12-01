América TV no transmitirá el sorteo del Mundial 2026 por señal abierta: ¿dónde y cómo verlo?

El sorteo del Mundial 2026 mantiene ansiosos a todos los fanáticos del fútbol. Este viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo la ceremonia para conocer los grupos en los que se ubicará cada selección en busca de la gloria. El evento de la FIFA se llevará a cabo en Estados Unidos, concretamente en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington. Allí se reunirán directivos y entrenadores de los equipos para conocer a sus rivales.

Todo los fanáticos están ansiosos por ver lo que le depara a cada selección, pero deben tener en cuenta dónde podrán seguirlo. En las últimas horas, se conoció que, en el Perú, América TV no transmitirá el sorteo por señal abierta. Sin embargo, lo harán por medio de su plataforma web América TVGO Sports.

América TV no transmitirá el sorteo del Mundial 2026 por señal abierta

Así lo confirmó el medio 'Expertos en el Deporte' por medio de sus redes sociales. "El sorteo de grupos del Mundial 2026 no será transmitido en señal abierta. América TV decidió que el evento sea exclusivo de su plataforma TVGO Sports, este viernes desde las 12 p. m.", comunicaron.

¿Cómo quedaron los bombos para el Mundial 2026?

A continuación, revisa cómo están conformados los bombos para el Mundial 2026. Es importante mencionar que, por su condición de anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos tendrán bolas de colores distintos en el sorteo del Mundial.

De acuerdo con el calendario oficial, México será asignado a la casilla A1 (bola verde), Canadá a la B1 (bola roja) y Estados Unidos a la D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 usarán bolas del mismo color y se colocarán automáticamente en la primera posición del grupo que les corresponda.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial de 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, regresará a su tradicional programación de mitad de año, retomando el formato previo a Qatar 2022. De este modo, la competición se disputará en pleno verano del hemisferio norte. De acuerdo con la FIFA, la cita mundialista arrancará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026, completando un total de 39 días de competencia.