Hernán Barcos fue el gran héroe de la noche. El 'Pirata' apareció en los últimos minutos para darle el 1-1 a Alianza Lima ante Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025. Los blanquiazules se iban con las manos vacías del duelo en el Estadio Nacional, pero apareció el atacante argentino para volver a darle una nueva alegría a toda la hinchada íntima, como ya lo ha hecho desde que llegó al club en el 2021.

Los últimos días de Hernán Barcos no han sido sencillos. La directiva le confirmó que no estaba en los planes para el 2026, pese al deseo del jugador de retirarse en la institución. A pesar de ello, el jugador de 41 años aceptó la decisión y dejó en claro que iba a dejar el alma hasta el último minuto.

Hernán Barcos deja conmovedor mensaje tras darle el 1-1 a Alianza Lima

"Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Cristal juega muy bien, tienen un gran entrenador y buenos jugadores. Sabíamos que no iba a ser feliz, así que feliz por el empate", dijo en su primera intervención para L1 Max.

Posteriormente, fue consultado sobre cómo ha digerido estos días después de confirmarse su partida de La Victoria. "Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre. Con la tranquilidad de que dejé todo y que voy a dejar todo. Escuché mucho que estoy afuera y pensando en otra cosa. Yo soy de Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá, soy de Alianza toda la vida", enfatizó.

Eso sí, dejó en claro que hay muchos temas de qué hablar sobre su salida de Alianza Lima. "Una pregunta difícil. Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé. Siempre hay mucho para hablar, pero en este momento estoy feliz por el empate. Es un resultado lindo para nosotros", contó.

Hernán Barcos agradeció apoyo de sus compañeros y Néstor Gorosito

Barcos extendió su agradecimiento a sus compañeros por darle su hombro en los últimos días. El delantero reconoció que no está pasando su mejor momento, pero continúa entrenando y dejando todo por Alianza.

"Es el abrazo del compañero, de nuestra gente. Me llena de orgullo y felicidad. Ellos saben la semana que vengo pasando, pero también saben que soy un profesional, que entrené todos los días y que no voy a bajar los brazos hasta el último día. Saben que acá tienen un hermano y un amigo para conseguir el Perú 2", dijo.

Finalmente, reveló que su abrazo con Néstor Gorosito fue porque el técnico también está atravesando un momento complicado. "Importante porque él también está pasando un momento difícil familiar y deportivo. Él me dijo que me va a bancar hasta el final, que no cambiaba nada, le dije que confíe en mí porque juntos vamos a lograr esto", concluyó.