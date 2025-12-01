Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"
El portero uruguayo aconsejó a Diego Romero, quien asumirá el arco de Universitario en el 2026. Además, dejó en claro que no le gustó cómo el club le comunicó su salida.
Sebastián Britos se va incómodo de Universitario. Una vez más, el portero uruguayo dio a conocer su disconformidad con la forma en la que la 'U' comunicó su salida después de 2 años. A pesar de ello, le desea todo lo mejor al club con el que fue bicampeón y además, aprovechó para dejarle un consejo a Diego Romero, su sucesor en el arco merengue.
En una reciente entrevista para el programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, Britos advirtió que ser el '1' de un equipo tan representativo como Universitario no es sencillo. Asimismo, le dejó en claro que debe dejar todo de él para brillar en cada uno de los compromisos.
Sebastián Britos aconsejó a Diego Romero sobre ser el portero de Universitario
Britos sostuvo que todo dependerá de Romero si quiere ganarse el puesto como titular. "Lo único que sé es que el lugar que yo ocupé no es fácil. Si lo puede hacer (Diego Romero), depende de él. No es fácil estar plantado en el arco de la 'U'. Tengamos en cuenta que está en el equipo más grande del país", declaró.
Recordemos que Romero está próximo a regresar a Ate después de su olvidable paso por Banfield de Argentina. El joven arquero se fue con altas expectativas, pero a penas tuvo minutos. Ahora, la 'U' ha decidido repatriarlo para que sea titular en la Liga 1 y Copa Libertadores de la próxima temporada.
Sebastián Britos confesó que su salida fue decisión del mismo club
Cuando fue consultado sobre su partida, Britos dejó en claro que la misma dirigencia de la institución fue la que tomó la decisión. "Mi salida es una decisión exclusiva del club. Yo no pedí argumentos, no tenían por qué dármelos", manifestó.
Es más, reveló que viajó junto con Jorge Fossati a Uruguay y le explicó cómo sucedieron las cosas. "Conversé con Jorge (Fossati). De hecho, viajamos juntos, pero conversamos con todo el cuerpo técnico. Mis respetos a todos ellos. Él me contó como fue la situación", dijo.
Finalmente, consideró que su salida de la 'U' pudo darse de una mejor manera. "Me hubiera gustado que la forma o el momento que informaron mi salida sea distinta. La decisión la habían tomado de antes", concluyó.