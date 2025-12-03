HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
Deportes

Anuncian 'Tricampeones: la historia del tricampeonato monumental', libro sobre Universitario

Pedro Ortiz Bisso nos cuenta la historia detrás del campeonato monumental 2023, 2024 y 2025. La presentación y firma de libros se llevará a cabo este sábado 06 a las 5:00pm en la alameda de Las luces del C.C. Plaza Norte.

'Tricampeones' reúne tres crónicas de temporada de Universitario. Foto: composición LR/cortesía
'Tricampeones' reúne tres crónicas de temporada de Universitario. Foto: composición LR/cortesía

Penguin Random House se complace en anunciar el lanzamiento de 'Tricampeones: la historia del tricampeonato monumental', el nuevo libro de Pedro Ortiz Bisso que narra la épica conquista de Universitario de Deportes en los años 2023, 2024 y 2025. Cabe mencionar que este libro es un producto oficial del club y cuenta con una preventa que va desde el 1 al 10 de diciembre. A partir del 11 de diciembre, estará disponible en las principales librerías del país

Todos los hinchas que adquieran el libro durante la preventa podrán participar en un sorteo monumental que premia a dos ganadores con entradas para ver todos los partidos que dispute de local Universitario en la Liga 1 2026.

'Tricampeones' reúne tres crónicas de temporada que te llevarán al vestuario, al campo de juego y a las tribunas, con acceso exclusivo a partidos clave, entrenamientos y declaraciones de los protagonistas. La obra recoge la conquista del título 2023 en Matute frente a Alianza Lima, el bicampeonato del centenario 2024 asegurado en Andahuaylas, y la campaña que sella el tricampeonato. Cada crónica cubre partidos clave, vestuario, cuerpo técnico, hinchada y contexto con escenas de acceso y fuentes verificables.

Portada de 'Tricampeones: la historia detrás del tricampeonato monumental'. Foto: cortesía.

Portada de 'Tricampeones: la historia detrás del tricampeonato monumental'. Foto: cortesía.

El Tricampeonato de Universitario es más que un logro futbolístico: es el resultado de un proceso de rescate institucional y financiero que transformó al club. El título 29, conseguido en 2025 bajo la dirección de Jorge Fossati, marcó el punto culminante de este proceso iniciado por Jean Ferrari. La 'U' demuestra su resiliencia y capacidad de superar adversidades, llenando el Estadio Monumental con un pueblo crema apasionado. Las tres últimas campañas están llenas de historias, anécdotas y partidos épicos. Una crónica detallada y apasionante sobre el glorioso "Tri" que le permitió a Universitario reencontrarse con su historia.

La voz de Pedro Ortiz Bisso –pulso de reportero y memoria de hincha– ordena hechos, retrata protagonistas y explica decisiones tácticas y dirigenciales. Edición cuidada y fotos completan un volumen ágil y de colección, pensado para lectores crema y para quien quiera entender por qué la 'U' volvió a dominar el fútbol nacional.

La presentación y firma de libros se llevará a cabo este sábado 06 a las 5:00pm en la alameda de Las luces del C.C. Plaza Norte, donde el autor tendrá un encuentro con todos los hinchas cremas.

