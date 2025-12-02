HOYSuscripcion LR Focus

Martín Liberman revela que intentó hablar con los directivos de Alianza Lima tras polémicas declaraciones: “No quisieron atenderme”

En su momento, Martín Liberman, tras el empate de Boca Juniors ante Auckland City en el Mundial de Clubes disputado a mitad de año, no dudó en recordar aquel derrota de los xeneizes frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores 2025, ocasión en la que calificó al club blanquiazul como “un equipo de medio pelo”.

Martín Liberman explicó a que se refería cuando calificó a Alianza Lima como "equipo medio pelo". Foto: composición LR/Infobae
Martín Liberman, en una reciente entrevista, se refirió a las polémicas declaraciones que dio en el pasado sobre Alianza Lima. Como se recuerda, el periodista argentino hablaba de Boca Juniors, que por entonces disputaba el Mundial de Clubes y no mostró un buen rendimiento. Liberman calificó el empate del Xeneize ante Auckland como un “papelón histórico” y aseguró que esa dura eliminación se sumaba, en la historia reciente del club, a la caída frente a Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores.

No obstante, lo que más generó controversia fue que calificó a Alianza como “un equipo de medio nivel, medio pelo del fútbol sudamericano”, palabras que causaron fuerte malestar entre los hinchas blanquiazules. En este contexto, durante su conversación con 'Infobae', el argentino reveló que intentó comunicarse con la directiva del club para disculparse, pero no lo quisieron atender.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Martín Liberman intentó pedir disculpas a directivos de Alianza Lima

"Pretendí hablar con los directivos de Alianza Lima y la verdad es que no me atendieron. Me sentí muy desilusionado con ellos. Pretendí disculparme primero y después ver si podíamos sacar una declaración conjunta, contando mi pesar por lo que estaba sucediendo, porque a mí me dolió muchísimo", empezó diciendo el periodista.

"Yo pretendía acercarme a ellos y ellos no quisieron atenderme, lo cual obviamente soy memorioso y me lo voy a acordar toda mi vida, porque yo siento que el directivo tiene un rol diferente al de un hincha, un rol que debe ser superador. Está obligado a tener un rol diferente, a tener una estatura distinta, a atender a aquel que dice “me equivoqué, quiero hablar con ustedes”, a aquel que pide disculpas y me dolió mucho que no me quisieran escuchar. Pero bueno, lo respeto, no pasa nada", complementó el argentino.

PUEDES VER: Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

Liberman explica a que se refería con "equipo de medio pelo"

En otro momento de la conversación, el periodista señaló que incluso llegó a recibir amenazas por estas declaraciones, por lo que no dudó en explicar a qué se refería con sus palabras durante la entrevista.

"Yo las amenazas de muerte la tomo como de quien proviene: de gente inculta e ignorante, que entiende que en el fútbol se le va la vida. Es muy difícil que alguien comprenda la idiosincrasia de cada país. En mi país, decir que algo es medio pelo no supone ningún tipo de ofensa. Es una descripción como decir que no es la gran cosa. Lo tomaron como una gran agresión. Pedí las disculpas, vuelvo a pedirlas, pero yo soy argentino y yo hablo en argentino, para mí “medio pelo” no es ninguna agresión. Y además, yo no estaba hablando sobre Alianza Lima, estaba describiendo el año de Boca. En ese contexto dije que perdió contra Alianza Lima, que era un equipo... (pausa de dos segundos) Se enojaron muchísimo. No puedo hacer otra cosa más que pedir disculpas y explicar qué fue lo que quise decir, cuál era el contenido de mi palabra y qué significa en mi país. Porque yo, en definitiva, le estoy dando el tinte, el calificativo y la relevancia que tiene para mí. Yo no puedo suponer cómo otro va a reaccionar por un término que en mi país es muy común y que evidentemente en Perú es una ofensa. Y nunca tuve la intención, para nada", fueron las palabras del argentino.

