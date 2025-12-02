La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima sigue dando de qué hablar. En una reciente edición del programa PBO, contó con la participación de Leao Butrón, mítico arquero del conjunto blanquiazul, donde se trataron diversos temas relacionados al fútbol. No obstante, Butrón también se refirió a la noticia del ‘Pirata’, mostrando su postura y ofreciendo su análisis sobre la situación.

El exarquero resaltó que lo prudente habría sido esperar al final de la temporada para resolver la situación contractual del goleador, considerando que este martes 2 Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1. Además, hizo un llamado a la hinchada íntima, señalando que las recientes críticas están generando un ambiente cargado dentro del club.

Leao Butrón da su opinión sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

El exportero de 48 años no dudo en señalar que lo que se vivirá este martes 2 de diciembre es "candela" pero no solo por los playoffs, sino por lo que ha pasado con el 'Pirata'.

"Es candela no solo por lo que se juega, sino por lo que ha pasado. Parece que fue inevitable (lo de Barcos), por el momento, lo ideal era terminar el campeonato y ver todo eso, pero decidieron conversar ambas partes antes", empezó diciendo.

"Creo que ahí estamos fallando como hinchas, porque en nuestro afán de querer defender una u otra posición, no me inclino por ninguna, desde fuera se siente muy cargado el ambiente, y el hincha no está contribuyendo a relajar ese ambiente que debe tener un equipo antes de jugar un partido tan importante como este", complementó Butrón.

"El hincha, cuál sea su posición, debería poner por encima al club, darle tranquilidad. Una vez terminado el campeonato, que digan lo quieran", sentenció el exportero blanquiazul.

Franco Navarro se pronuncia tras la salida de Hernán Barcos

Cabe señalar que hace unos días, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, en una entrevista con L1 Max, dio detalles de como se dio esta conversación para gestionar la salida del argentino.

"Tuvimos una reunión con Hernán, pedida por él hace un tiempo porque quería tener un panorama más claro sobre su futuro en la institución. Le expresamos que no estaba en los planes del 2026. Es una decisión que nos duele, nos toca, de las más difíciles que me tocó tomar en Alianza Lima. Estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas", fueron sus palabras.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su salida de Alianza Lima?

Por último, Barcos tuvo una conversación con los medios dónde se mostró muy distante.

"Por respeto al club y al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, hablamos", fueron las palabras del 'Pirata'.