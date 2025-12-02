HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima, Sporting Cristal o Cusco FC: el importante monto que ganará el clasificado como Perú 2 a la Copa Libertadores

Los Blanquiazules, celestes y cusqueños van por el soñado 'Perú 2' para clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y recibir un jugoso premio económico.

Arrancan los Playoffs de la Liga 1 2025. El novedoso formato genera expectativa luego de un Torneo Clausura que se pintó de 'crema'. Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal pelearán por el cupo directo o Perú 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El jugoso monto será un incentivo extra para los 3 clubes participantes. Además, especialmente en Alianza, no conseguir la segunda opción sería un fracaso rotundo.

El club blanquiazul parte ligeramente como favorito para llevarse el Perú 2. Sin embargo, Sporting Cristal y Cusco FC también tienen experiencia en este tipo de llaves. Es importante destacar que los cusqueños ya esperan en la 'final' por la tabla de posiciones que acumularon.

¿Cuánto es el monto que se llevará el clasificado como Perú 2 en Copa Libertadores?

La Conmebol otorgará un significativo premio al club que logre avanzar a la fase de grupos. Este reconocimiento, que asciende a 3 millones de dólares, se entrega como un incentivo por el mérito deportivo alcanzado. El máximo organismo del fútbol en Sudamérica busca así fomentar la competitividad entre los equipos participantes.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Alianza Lima online?

Vía streaming, podrás disfrutar el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la plataforma de L1 Play. Además, La República Deportes también te llevará ONLINE la cobertura completa del encuentro.

