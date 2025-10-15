HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Álvarez señala cuánto costaría su salida de la U. de Chile y descarta oferta de la selección peruana: "Es mentira"

Hace algunos días, la prensa sureña indicó que la FPF desembolsaría un millonario monto para que el entrenador deje la Universidad de Chile y se convierta en nuevo DT de Perú.

Gustavo Álvarez tuvo un breve paso por el fútbol peruano entre el 2021 y 2022. Foto: composición LR/U. de Chile/FPF
El nombre de Gustavo Álvarez empezó a sonar como uno de los candidatos para asumir las riendas de la selección peruana; incluso, la prensa chilena mencionó que la FPF estaría dispuesta a pagar una millonaria cláusula para quedarse con los servicios del estratega de la U. de Chile.

En medio de este panorama, el extécnico de Sport Boys y Atlético Grau remarcó que estos dichos no se ajustan a la verdad y solo buscan generar conflicto en su actual club. "A mí lo que me interesa es que al equipo le vaya bien. Lo que me duele es que sentí que alguien quiso ponerme en contra de la gente de la U, dando a entender que yo me quería ir por una suma millonaria. Y duele, porque es mentira. Me cuesta entender el interés detrás de todo esto", manifestó en entrevista con El Mercurio.

Gustavo Álvarez desmiente oferta de la selección peruana

"Yo no he recibido ofertas de nadie. Cuando tengo contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido", puntualizó sobre el supuesto interés de la selección peruana.

En ese sentido, Gustavo Álvarez no descartó que su nombre figure entre los candidatos para dirigir a la Bicolor, sobre todo por la experiencia que tuvo dirigiendo en Liga 1.

"Todo esto comenzó cuando le ganamos a Alianza Lima porque el equipo dejó una buena imagen. Además, yo dirigí allá, en Sport Boys y Atlético Grau, y me fue bien. ¿Si estoy en una lista de candidatos de la selección peruana? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante", agregó.

Gustavo Álvarez sobre la supuesta cláusula millonaria que tiene en la U. de Chile.

Al ser consultado sobre el monto de su cláusula de salida en la U. de Chile, el entrenador argentino se mostró sorprendido con esta versión y reveló cuánto costaría su partido del elenco azul.

"¿Le cuento algo? Si me quisiera despedir, mi indemnización sería de 100 mil dólares. Pero no es una queja, como le digo: esa es mi forma de trabajar y así ha sido siempre", concluyó.

