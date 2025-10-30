HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Deportes

VER Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY por Copa Sudamericana 2025: horario y dónde ver en directo el partido CONMEBOL

En Argentina, Lanús buscará hacerse fuerte como local para vencer a la U. de Chile y pasar a la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Conoce todos los detalles.

U. de Chile y Lanús empataron en el partido de ida de esta llave. Foto: composición LR
MOMENTOS DESTACADOS

12:36
11:34
Lanús vs U. de Chile EN VIVO Y EN DIRECTO juegan HOY, jueves 30 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora de Argentina y Chile), por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, con transmisión vía ESPN y DSports, en Perú. La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE gratis por internet de este encuentro.

Lanús vs U. de Chile EN VIVO

14:03
30/10/2025

12:37
30/10/2025

Posible alineación de Lanús

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

12:36
30/10/2025

11:34
30/10/2025

11:33
30/10/2025

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores y lectoras de La República Deportes, aquí podrás seguir toda la cobertura de este encuentro por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

El segundo cupo a la final de la Suda será para el Granate o para el Chuncho. En Santiago, al cuadro argentino le faltó jerarquía para asegurar la victoria 2-0 que estaba consiguiendo en el primer tiempo gracias al doblete de Rodrigo Castillo. En el segundo tiempo, la 'U' reaccionó con los tantos de Lucas Di Yorio y el gol agónico de Charles Aránguiz para salvar un empate que le da vida de cara a esta revancha.

PUEDES VER: Racing Club vs Flamengo por la semifinal de Copa Libertadores 2025: horarios y transmisión en directo del partido

lr.pe

Horarios de Lanús vs U. de Chile

Dependiendo del país en el que te ubiques, podrás seguir el partido a partir de los siguientes horarios. En Argentina y Chile arranca a las 7.00 p. m.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m,
  • Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (viernes 31).

¿Qué canales transmiten Lanús vs U. de Chile hoy?

Esta es la guía de canales que televisarán el duelo en Sudamérica, así como Centroamérica, México y Estados Unidos.

  • Argentina: ESPN, DSports
  • Bolivia: Tigo Sports 2
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: DSports, ESPN
  • Colombia: ESPN, DSports
  • Costa Rica: ESPN 5
  • Ecuador: DSports, ESPN
  • México: ESPN 2
  • Paraguay: Tigo Sports+
  • Perú: ESPN, DSports
  • Uruguay: DSports, ESPN
  • Venezuela: ESPN, DSports
  • Estados Unidos: beIN Sports Ñ.

PUEDES VER: Palmeiras vs LDU por la Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

lr.pe

Alineaciones de Lanús vs U. de Chile hoy

Estos son los posibles equipos titulares de Lanús y la U. de Chile para este partido de 'semis'.

  • Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.
  • U. de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra.

¿Qué necesitan Lanús vs U. de Chile para clasificar a la final?

Tras el empate 2-2 en el partido de ida, Lanús y la U. de Chile necesitan ganar, por cualquier marcador, para avanzar a la gran final. Debido a la eliminación de la regla del gol visitante en torneos Conmebol, un nuevo empate, así sea sin goles, llevará la serie a la tanda de penales.

