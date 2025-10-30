VER Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY por Copa Sudamericana 2025: horario y dónde ver en directo el partido CONMEBOL
En Argentina, Lanús buscará hacerse fuerte como local para vencer a la U. de Chile y pasar a la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Conoce todos los detalles.
¿En qué canal ver Lanús vs U. de Chile?
En territorio peruano, el encuentro será transmitido por las señales de ESPN y DSports.
¿A qué hora juega Lanús vs U. de Chile?
En territorio peruano, el partido entre Lanús vs U. de Chile se disputará desde las 5.00 p. m.
Lanús vs U. de Chile EN VIVO Y EN DIRECTO juegan HOY, jueves 30 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora de Argentina y Chile), por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, con transmisión vía ESPN y DSports, en Perú. La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE gratis por internet de este encuentro.
Lanús vs U. de Chile EN VIVO
Pronóstico Lanús vs U. de Chile
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Lanús de Argentina.
Betsson: gana Lanús (1,82), empate (3,25), gana U. de Chile (4,70)
Betano: gana Lanús (1,85), empate (3,50), gana U. de Chile (5,00)
Bet365: gana Lanús (1,75), empate (3,60), gana U. de Chile (4,75)
1XBet: gana Lanús (1,79), empate (3,40), gana U. de Chile (4,67)
Coolbet: gana Lanús (1,82), empate (3,40), gana U. de Chile (4,80)
Doradobet: gana Lanús (1,84), empate (3,40), gana U. de Chile (4,75).
Posible alineación de Lanús
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.
El segundo cupo a la final de la Suda será para el Granate o para el Chuncho. En Santiago, al cuadro argentino le faltó jerarquía para asegurar la victoria 2-0 que estaba consiguiendo en el primer tiempo gracias al doblete de Rodrigo Castillo. En el segundo tiempo, la 'U' reaccionó con los tantos de Lucas Di Yorio y el gol agónico de Charles Aránguiz para salvar un empate que le da vida de cara a esta revancha.
Horarios de Lanús vs U. de Chile
Dependiendo del país en el que te ubiques, podrás seguir el partido a partir de los siguientes horarios. En Argentina y Chile arranca a las 7.00 p. m.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m,
- Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (viernes 31).
¿Qué canales transmiten Lanús vs U. de Chile hoy?
Esta es la guía de canales que televisarán el duelo en Sudamérica, así como Centroamérica, México y Estados Unidos.
- Argentina: ESPN, DSports
- Bolivia: Tigo Sports 2
- Brasil: Paramount+
- Chile: DSports, ESPN
- Colombia: ESPN, DSports
- Costa Rica: ESPN 5
- Ecuador: DSports, ESPN
- México: ESPN 2
- Paraguay: Tigo Sports+
- Perú: ESPN, DSports
- Uruguay: DSports, ESPN
- Venezuela: ESPN, DSports
- Estados Unidos: beIN Sports Ñ.
Alineaciones de Lanús vs U. de Chile hoy
Estos son los posibles equipos titulares de Lanús y la U. de Chile para este partido de 'semis'.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.
- U. de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra.
¿Qué necesitan Lanús vs U. de Chile para clasificar a la final?
Tras el empate 2-2 en el partido de ida, Lanús y la U. de Chile necesitan ganar, por cualquier marcador, para avanzar a la gran final. Debido a la eliminación de la regla del gol visitante en torneos Conmebol, un nuevo empate, así sea sin goles, llevará la serie a la tanda de penales.