HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     
Deportes

U. de Chile y su DT reciben fuerte multa de la Conmebol por partido ante Alianza Lima en Copa Sudamericana

El organismo detectó que el club chileno cometió faltas al reglamento durante el partido de ida contra los íntimos, jugado en Matute. El técnico Gustavo Álvarez se llevó la peor parte.

Al DT Gustavo Álvarez le fue impuesta la mayor parte de la multa al club azul. Foto: composición de LR/U. de Chile
Al DT Gustavo Álvarez le fue impuesta la mayor parte de la multa al club azul. Foto: composición de LR/U. de Chile

Aunque la U. de Chile ganó la llave contra Alianza Lima por cuartos de final de la Copa Sudamericana, no se pudo librar de un severo castigo de la Conmebol por infracciones al reglamento ocurridas durante el choque de ida, en Perú. Este martes 14 de octubre, la Unidad Disciplinaria del organismo anunció nuevas multas para el equipo chileno y su entrenador, Gustavo Álvarez.

En una reciente resolución, la entidad encontró que el club azul infringió dos artículos del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana: demora en el inicio del partido e incumplimiento en el protocolo de inicio. Por la primera falta, se le impusieron 20.000 dólares de multa, mientras que por la segunda la sanción asciende a 12.000 dólares.

PUEDES VER: Alianza Lima anuncia mala noticia para Sport Boys: partido de la Liga 1 se jugará solo con hinchas blanquiazules

lr.pe

¿Qué multa recibió Gustavo Álvarez, DT de U. de Chile?

Quien se llevó la peor parte en esta resolución fue el DT Gustavo Álvarez. El técnico argentino deberá pagar 50.000 dólares tras haber sido incluido entre los responsables de la demora en el arranque del juego. En total, la 'U' tendrá que abonar 82.000 dólares por estas infracciones.

Junto a las sanciones, la Conmebol advirtió al club que, en caso de reincidencia, la institución y el entrenador podrían recibir mayores castigos de acuerdo a lo dispuesto en su Código Disciplinario. U. de Chile puede apelar a esta decisión.

PUEDES VER: Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: 'Mi tiempo libre lo manejo como quiero'

lr.pe

Conmebol ratifica sanción de jugar sin público para la U. de Chile

Por si fuera poco, la U. de Chile sufrió otro revés de parte del Comité de Apelaciones de la Conmebol, el cual ratificó la sanción de 14 partidos sin público (7 de local y 7 de visita) en competencias internacionales por los incidentes protagonizados en la llave ante Independiente de Avellaneda, durante la ronda de octavos de final.

También se mantuvo la multa de 270.000 dólares, incluida una adicional por concepto de "reincidencia en actos de discriminación". Tras este fallo adverso, medios chilenos adelantaron que la 'U' recurrirá al TAS en busca de la reducción del castigo.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia mala noticia para Sport Boys: partido de la Liga 1 se jugará solo con hinchas blanquiazules

Alianza Lima anuncia mala noticia para Sport Boys: partido de la Liga 1 se jugará solo con hinchas blanquiazules

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia vs Rusia vía Unitel EN VIVO por el amistoso internacional en Moscú: minuto a minuto del partido

Bolivia vs Rusia vía Unitel EN VIVO por el amistoso internacional en Moscú: minuto a minuto del partido

LEER MÁS
Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

LEER MÁS
Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

LEER MÁS
El insólito caso de la peor selección FIFA que necesita ser goleada para mantener viva sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026

El insólito caso de la peor selección FIFA que necesita ser goleada para mantener viva sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Deportes

¿A qué hora juegan Bolivia vs Rusia vía Unitel EN VIVO HOY por amistoso internacional 2025?

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Por Caracol TV HOY Colombia vs Canadá EN VIVO: horario del amistoso internacional

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025