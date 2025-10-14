Al DT Gustavo Álvarez le fue impuesta la mayor parte de la multa al club azul. Foto: composición de LR/U. de Chile

Al DT Gustavo Álvarez le fue impuesta la mayor parte de la multa al club azul. Foto: composición de LR/U. de Chile

Aunque la U. de Chile ganó la llave contra Alianza Lima por cuartos de final de la Copa Sudamericana, no se pudo librar de un severo castigo de la Conmebol por infracciones al reglamento ocurridas durante el choque de ida, en Perú. Este martes 14 de octubre, la Unidad Disciplinaria del organismo anunció nuevas multas para el equipo chileno y su entrenador, Gustavo Álvarez.

En una reciente resolución, la entidad encontró que el club azul infringió dos artículos del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana: demora en el inicio del partido e incumplimiento en el protocolo de inicio. Por la primera falta, se le impusieron 20.000 dólares de multa, mientras que por la segunda la sanción asciende a 12.000 dólares.

¿Qué multa recibió Gustavo Álvarez, DT de U. de Chile?

Quien se llevó la peor parte en esta resolución fue el DT Gustavo Álvarez. El técnico argentino deberá pagar 50.000 dólares tras haber sido incluido entre los responsables de la demora en el arranque del juego. En total, la 'U' tendrá que abonar 82.000 dólares por estas infracciones.

Junto a las sanciones, la Conmebol advirtió al club que, en caso de reincidencia, la institución y el entrenador podrían recibir mayores castigos de acuerdo a lo dispuesto en su Código Disciplinario. U. de Chile puede apelar a esta decisión.

Conmebol ratifica sanción de jugar sin público para la U. de Chile

Por si fuera poco, la U. de Chile sufrió otro revés de parte del Comité de Apelaciones de la Conmebol, el cual ratificó la sanción de 14 partidos sin público (7 de local y 7 de visita) en competencias internacionales por los incidentes protagonizados en la llave ante Independiente de Avellaneda, durante la ronda de octavos de final.

También se mantuvo la multa de 270.000 dólares, incluida una adicional por concepto de "reincidencia en actos de discriminación". Tras este fallo adverso, medios chilenos adelantaron que la 'U' recurrirá al TAS en busca de la reducción del castigo.