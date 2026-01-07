Piero Cari fue una de las grandes revelaciones de Alianza Lima en el 2025. Néstor Gorosito le dio la oportunidad de debutar en el primer equipo y demostró tener un talento diferente. Es más, llegó a ser convocado por la selección peruana con tan solo 17 años. Sin embargo, el cierre de su temporada no fue el mejor: el volante peruano perdió protagonismo y su nombre estuvo vinculado con algunos rumores de indisciplina.

A pesar de ello, la directiva de Alianza decidió renovarle la confianza y seguirá en el club al menos una temporada más. Ante ello, Cari se comprometió a levantar su rendimiento y volver a demostrar el gran nivel que enamoró a los hinchas blanquiazules.

Piero Cari confía en mostrar un mejor nivel con Alianza Lima en el 2026

Antes de partir a Uruguay para la Serie Río de La Plata 2026, Piero Cari conversó con la prensa. En principio, habló sobre su continuidad en Alianza. "Sí, supongo que sí. Voy a seguir dando mi 100% en cada entrenamiento y seguir adelante con el equipo", declaró en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Posteriormente, el reportero del medio 'Jax Latin Media' le consultó sobre su cierre de temporada. Al respecto, Cari reconoció que no tuvo el mejor epílogo en el 2025, pero prometió levantarse. "Sí, obvio, pero bueno, qué puedo hacer. Quiero mejorar las cosas y hacer las cosas bien ahora", complementó.

Finalmente, abordó sobre la posibilidad de impedir el tetracampeonato de Universitario en este 2026. "Eso es lo de menos. Vamos a ir a partido a partido y con la fe", concluyó.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Piero Cari?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Piero Cari tiene un valor en el mercado de 600.000 euros.