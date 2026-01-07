HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Piero Cari se sincera y reconoce que no terminó bien su temporada con Alianza Lima: "Quiero mejorar las cosas"

La 'joya' de Alianza Lima se comprometió a dar su 100% en este nuevo año para lograr los objetivos que tiene el club tanto a nivel local como internacional.

Piero Cari debutó con Alianza Lima en el 2025. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media
Piero Cari debutó con Alianza Lima en el 2025. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media

Piero Cari fue una de las grandes revelaciones de Alianza Lima en el 2025. Néstor Gorosito le dio la oportunidad de debutar en el primer equipo y demostró tener un talento diferente. Es más, llegó a ser convocado por la selección peruana con tan solo 17 años. Sin embargo, el cierre de su temporada no fue el mejor: el volante peruano perdió protagonismo y su nombre estuvo vinculado con algunos rumores de indisciplina.

A pesar de ello, la directiva de Alianza decidió renovarle la confianza y seguirá en el club al menos una temporada más. Ante ello, Cari se comprometió a levantar su rendimiento y volver a demostrar el gran nivel que enamoró a los hinchas blanquiazules.

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

lr.pe

Piero Cari confía en mostrar un mejor nivel con Alianza Lima en el 2026

Antes de partir a Uruguay para la Serie Río de La Plata 2026, Piero Cari conversó con la prensa. En principio, habló sobre su continuidad en Alianza. "Sí, supongo que sí. Voy a seguir dando mi 100% en cada entrenamiento y seguir adelante con el equipo", declaró en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Posteriormente, el reportero del medio 'Jax Latin Media' le consultó sobre su cierre de temporada. Al respecto, Cari reconoció que no tuvo el mejor epílogo en el 2025, pero prometió levantarse. "Sí, obvio, pero bueno, qué puedo hacer. Quiero mejorar las cosas y hacer las cosas bien ahora", complementó.

Finalmente, abordó sobre la posibilidad de impedir el tetracampeonato de Universitario en este 2026. "Eso es lo de menos. Vamos a ir a partido a partido y con la fe", concluyó.

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: 'No hay oportunidad para el talento peruano'

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de Piero Cari?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Piero Cari tiene un valor en el mercado de 600.000 euros.

