Los 18 cracks mundiales que hicieron historia ganando Copa Libertadores y Champions League

El pasado sábado 29 se llevó a cabo la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, un partido que terminó 1-0 a favor del conjunto 'Rojinegro', que se coronó victorioso tras una destacada campaña. No obstante, algo que vale la pena resaltar es que su jugador estrella, Jorge Luiz Frello Filho, más conocido como Jorginho, quien llegó como agente libre desde el Arsenal, se unió a la lista de futbolistas que han tenido la suerte de levantar tanto la Copa Libertadores como la Champions League.

Como se sabe, el brasileño con nacionalidad italiana logró levantar la 'Orejona' con el Chelsea en 2021. En esta lista se encuentran míticos jugadores como Neymar Jr., Ronaldinho, Carlos Tévez, entre otros grandes nombres.

¿Qué jugadores han ganado la Copa Libertadores y Champions League?

Estos 18 jugadores marcaron una parte de la historia del fútbol de élite; no obstante, incluso hay jugadores que no fueron tan conocidos.

Dida

Cafú

Tévez

Sorin

Willy Caballero

Marquinhos

Roque Junior

Walter Samuel

Ronaldinho

Neymar

Danilo

Rafinha

Ramires

David Luis

Julián Álvarez

Marcelo

Jorginho

¿Cómo quedo la final de la Copa Libertadores?

Palmeiras y Flamengo protagonizaron un emocionante encuentro por la final de la Copa Libertadores 2025. El partido entre el Verdão y el Mengão, celebrado en el Estadio Monumental de Ate, que terminó 1-0 a favor del equipo dirigido por Felipe Luis. El protagonista del encuentro fue el veterano defensor Danilo, autor del único gol durante el segundo tiempo.