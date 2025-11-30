HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Los 18 cracks mundiales que hicieron historia ganando Copa Libertadores y Champions League

Tras la reciente victoria de Flamengo contra Palmeiras por la Copa Libertadores, su jugador estrella Jorginho entro en la lista de jugadores que lograron coronarse que ambos trofeos.

Flamengo levantó la Copa Libertadores tras ganarle a Palmeiras. Foto: Flamengo
Flamengo levantó la Copa Libertadores tras ganarle a Palmeiras. Foto: Flamengo

El pasado sábado 29 se llevó a cabo la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, un partido que terminó 1-0 a favor del conjunto 'Rojinegro', que se coronó victorioso tras una destacada campaña. No obstante, algo que vale la pena resaltar es que su jugador estrella, Jorge Luiz Frello Filho, más conocido como Jorginho, quien llegó como agente libre desde el Arsenal, se unió a la lista de futbolistas que han tenido la suerte de levantar tanto la Copa Libertadores como la Champions League.

Como se sabe, el brasileño con nacionalidad italiana logró levantar la 'Orejona' con el Chelsea en 2021. En esta lista se encuentran míticos jugadores como Neymar Jr., Ronaldinho, Carlos Tévez, entre otros grandes nombres.

PUEDES VER: Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

lr.pe

¿Qué jugadores han ganado la Copa Libertadores y Champions League?

Estos 18 jugadores marcaron una parte de la historia del fútbol de élite; no obstante, incluso hay jugadores que no fueron tan conocidos.

  • Dida
  • Cafú
  • Tévez
  • Sorin
  • Willy Caballero
  • Marquinhos
  • Sorin
  • Roque Junior
  • Walter Samuel
  • Ronaldinho
  • Neymar
  • Danilo
  • Rafinha
  • Ramires
  • David Luis
  • Julián Álvarez
  • Marcelo
  • Jorginho

PUEDES VER: Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

lr.pe

¿Cómo quedo la final de la Copa Libertadores?

Palmeiras y Flamengo protagonizaron un emocionante encuentro por la final de la Copa Libertadores 2025. El partido entre el Verdão y el Mengão, celebrado en el Estadio Monumental de Ate, que terminó 1-0 a favor del equipo dirigido por Felipe Luis. El protagonista del encuentro fue el veterano defensor Danilo, autor del único gol durante el segundo tiempo.

Notas relacionadas
Flamengo se coronó tetracampeón de la Copa Libertadores luego de derrotar al Palmeiras en el estadio Monumental

Flamengo se coronó tetracampeón de la Copa Libertadores luego de derrotar al Palmeiras en el estadio Monumental

LEER MÁS
Comentarista de ESPN criticó duramente la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: "Un partido espantoso"

Comentarista de ESPN criticó duramente la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: "Un partido espantoso"

LEER MÁS
Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

LEER MÁS
Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

LEER MÁS
Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

LEER MÁS
Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

LEER MÁS
Comentarista de ESPN criticó duramente la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: "Un partido espantoso"

Comentarista de ESPN criticó duramente la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: "Un partido espantoso"

LEER MÁS
Jean Ferrari queda maravillado tras histórica victoria de la selección peruana femenina ante Chile: "Luego de 19 años"

Jean Ferrari queda maravillado tras histórica victoria de la selección peruana femenina ante Chile: "Luego de 19 años"

LEER MÁS
FC ANBA vs Estudiantil CNI EN VIVO: ¿a qué hora y dónde el repechaje por el ascenso a la Liga 2?

FC ANBA vs Estudiantil CNI EN VIVO: ¿a qué hora y dónde el repechaje por el ascenso a la Liga 2?

LEER MÁS
Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Deportes

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Fan Fest de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025