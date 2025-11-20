El 'Chorri' Palacios sigue dando que hablar luego de cuestionar la falta de un verdadero '10' en la selección peruana e incluso disparó contra Jairo Concha. El exfutbolista pidió que se retire la camiseta con ese dorsal especial hasta que aparezca un talentoso enganche. Sin embargo, su duro comentario impactó en diversos medios de comunicación. El periodista Eddie Fleishman no dudó en responderle.

El 'Colorado', fiel a su estilo, no la pensó 2 veces y le devolvió un 'gancho' a Roberto Palacios. El tuit se viralizó rápidamente, aunque el exfutbolista todavía no se ha pronunciado respecto a la polémica publicación del comunicador. Sin duda, los comentarios de Palacios siempre traen cola.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el polémico mensaje del 'Chorri' Palacios a los volantes de Perú?

El comentarista deportivo disparó doble, ya que también mencionó a Agustín Lozano y su nefasta gestión al mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) “Lo que no dice ‘Chorri’ Palacios (embajador de la FPF), es que la ausencia de un ’10′ de categoría es por culpa directa de su amigo Lozano, presidente de FPF, el que no hace cumplir el reglamento de licencias y anuló los torneos de menores que son los que deben producir futbolistas de calidad“, posteó en su cuenta oficial de 'X'.

¿Qué dijo el Chorri Palacios sobre la camiseta número '10' en la selección peruana?

"Ahorita ninguno de los volantes de Perú merece la '10'. Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son '10' con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso e incluso en algún momento no quise utilizar la '10' de ver que había sido utilizada por Cubillas, Uribe, etc. Yo pensé que no iba a poder estar a ese nivel, es un número complicadísimo y si es que no hay un '10', mejor que no lo usen, es mejor guardarlo hasta que aparezca un futbolista de esas características como las que te acabo de hablar", declaró.

"Ellos son jugadores que tienen su capacidad, su forma de juego pero que todavía no llegan a ser un '10' en algún equipo y menos en la selección porque sino siempre van a ser criticados", sentenció.