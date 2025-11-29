HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Comentarista de ESPN criticó duramente la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: "Un partido espantoso"

Diego Latorre desaprobó el nivel de la final entre Flamengo y Palmeiras, ya que esperaba más fútbol entre ambas escuadras en el Estadio Monumental.

Comentarista de ESPN cuestiona el nivel de la final de la Libertadores. Foto: Sebastián Blanco /LR
Comentarista de ESPN cuestiona el nivel de la final de la Libertadores. Foto: Sebastián Blanco /LR

Flamengo derrotó 1-0 a Palmeiras, en el Estadio Monumental, por la gran final de la Copa Libertadores. La consagración del 'Fla' fue justa, aunque no terminó de convencer el partido. Por este motivo, el comentarista de ESPN, Diego Latorre criticó duramente el último capítulo del torneo de clubes más importante del continente. El exfutbolista lapidó el duelo en plena transmisión: "Un partido amistoso, deplorable".

El 'Mengao', en el segundo tiempo, sorprendió con un golazo de cabeza gracias a Danilo de Silva. Sin embargo, el fútbol mostrado no fue tan vistoso e incluso el primer tiempo fue aburrido por los pocos disparos al arco que hubo entre ambos equipos. Latorre no dudó en lapidar el cotejo.

PUEDES VER: Reimond Manco expone el contundente motivo por el que Alianza Lima no campeona: "Salir de fiestas en los últimos 3 años"

lr.pe

¿Qué dijo el comentarista de ESPN sobre la final de la Copa Libertadores 2025?

El cotejo fue muy táctico en el primer tiempo y recién en el segundo tiempo se fueron soltando, ya que el gol rompió la muralla planteada por ambos equipos. Justamente, la lectura de Latorre no pasó desapercibida. "Un partido espantoso, deplorable, diría en el primer tiempo, pero que en el segundo, a partir del gol de Danilo... Flamengo tuvo la intención de jugar y a veces ganan los que mejores intenciones tienen y aciertan en el momento justo. Así como jugó, en Lima, no se juega al fútbol, no se juega una final, no se juega ningún partido. Con un plantel tan rico, tan completo, uno esperaba otra cosa" , apuntó Diego Latorre en ESPN.

PUEDES VER: Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

lr.pe

¿Qué ganó Flamengo con la Copa Libertadores?

El 'Fla' ganó el respeto de América, embolsó 24 millones de dólares por ganar la Copa Libertadores, la clasificación directa al Mundial de Clubes y la Recopa Sudamericana. Además, es el primer tetracampeón del fútbol brasileño. Es importante destacar que Felipe Luis se consagró como entrenador y jugador.

