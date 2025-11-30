HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

En Ecuador aseguran que Christian Cueva no continuará en Emelec y regresará a la Liga 1: "Tiene las horas contadas"

El volante peruano no viajó junto con el plantel de Emelec para el próximo partido y ya habría pactado una reunión con el club para definir su futuro cuanto antes. 

Christian Cueva ha sonado en Universitario y Juan Pablo II. Foto: composición LR/difusión
Christian Cueva estaría viviendo sus últimos días como jugador de Emelec. A pesar de tener contrato hasta mediados del 2026, el volante dejaría el Bombillo para regresar al fútbol peruano. Así lo han informado algunos medios ecuatorianos después de que 'Aladino' no viajó junto con sus compañeros para el próximo partido frente a LDU.

Recordemos que los problemas entre Cueva y Emelec comenzaron hace algunas semanas. Esto por la falta de pagos que tenía la institución con algunos jugadores. De este modo, el mediocampista no vería con malos ojos pegar la vuelta a la Liga 1 y ya tendría algunos clubes en busca de sus servicios.

Christian Cueva dejaría Emelec para regresar a la Liga 1

El medio 'KHC Radio' soltó el 'bombazo': Christian Cueva no seguirá en Emelec. Es más, informaron que el futbolista se va a reunir con los directivos del conjunto ecuatoriano para definir su futuro.

"Atención. Christian Cueva tiene las horas contadas en Emelec. El jugador no viajó a Manta y la próxima semana definirá su salida con la dirigencia. El adiós del '10' peruano al cuadro azul", publicaron.

En esa misma línea, el periodista Gabriel Solórzano sostuvo que Cueva tomó la decisión de regresar al Perú. "Decisión tomada. Cueva se va de Emelec. La próxima semana define su futuro. Regresa a Perú", comentó.

¿Christian Cueva jugará en Universitario en el 2026?

El nombre de Cueva ha estado vinculado con Universitario en los últimos días. Para Jorge Fossati, actual DT de la 'U', es un fichaje que se debería analizar. Por su parte, Álvaro Barco, director deportivo del club, aseguró que conoce a 'Aladino' desde muy joven, pero es un traspaso que debe decidirse en conjunto.

"Como te repito, son temas que yo quiero discutir con Jorge. Sin duda, el entrenador tendrá mucho que decirnos, así que no quiero definir nada en este sentido. Pero, que se queden tranquilos los hinchas que vamos a tomar decisiones responsables y que el 80% de la plantilla que ha terminado en el mejor nivel que la vamos a mantener en el 2026", manifestó en 'Tiempo crema'.

