Deportes

Diego Rebagliati cuestionó duramente la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "El punto más bajo fue el partido"

El comentarista de Movistar Deportes desaprobó el nivel mostrado por ambos equipos en el estadio de la 'U' e incluso reconoció que hubo mejores finales de Libertadores.

Diego Rebagliati desaprobó la final de la Copa Libertadores. Foto: Lr/Movistar Deportes
Diego Rebagliati desaprobó la final de la Copa Libertadores. Foto: Lr/Movistar Deportes

Flamengo superó 1-0 a Palmeiras, en el Estadio Monumental, por la final de la Copa Libertadores 2025. El ambiente estuvo de 10 puntos con ambas hinchadas en las tribunas y la fiesta del fútbol en las calles de Lima. Sin embargo, la prensa no estuvo contenta con el partido e incluso el primer tiempo fue bastante discreto. Justamente, fiel a su estilo, Diego Rebagliati cuestionó duramente el nivel mostrado por ambos equipos.

El comentarista de Movistar no dudó en calificar el cotejo. "El punto más bajo fue el partido". El gol llegó recién en el segundo tiempo, tras un potente cabezazo de Danilo Da Silva a los 67 minutos. El cotejo fue bastante táctico, en la primera parte, con poco fútbol y mucha fricción.

PUEDES VER: Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras?

El comentarista de Movistar Deportes no perdonó el pobre nivel que plasmó el Mengao ante Palmeiras en el Estadio Monumental. "La final de la Copa Libertadores fue una verdadera fiesta en Lima con el triunfo del Flamengo. Quizás el punto más bajo fue el partido, que finalmente se definió por una pelota parada", apuntó Diego Rebagliati en el programa 'Después de Todo'.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

lr.pe

Diego Latorre también criticó duramente la final de la Copa Libertadores en Lima

Diego Latorre, al igual que Diego Rebagliati, tampoco quedó satisfecho con la final de la Libertadores. "Un partido espantoso, deplorable, diría en el primer tiempo, pero que en el segundo, a partir del gol de Danilo... Flamengo tuvo la intención de jugar y a veces ganan los que mejores intenciones tienen y aciertan en el momento justo. Así como jugó, en Lima, no se juega al fútbol, no se juega una final, no se juega ningún partido. Con un plantel tan rico, tan completo, uno esperaba otra cosa" , sentenció el comentarista de ESPN.

PUEDES VER: Natalia Málaga deja fuerte advertencia a sus jugadoras tras agónico triunfo de Géminis: "La que no funciona se va a su casa"

lr.pe

¿Cuánto dinero ganó Flamengo con la Copa Libertadores?

El 'Fla' ganó el respeto de América, embolsó 24 millones de dólares por ganar la Copa Libertadores, la clasificación directa al Mundial de Clubes y la Recopa Sudamericana. Además, es el primer tetracampeón del fútbol brasileño. Es importante destacar que Felipe Luis se consagró como entrenador y jugador.

