Flamengo superó 1-0 a Palmeiras, en el Estadio Monumental, por la final de la Copa Libertadores 2025. El ambiente estuvo de 10 puntos con ambas hinchadas en las tribunas y la fiesta del fútbol en las calles de Lima. Sin embargo, la prensa no estuvo contenta con el partido e incluso el primer tiempo fue bastante discreto. Justamente, fiel a su estilo, Diego Rebagliati cuestionó duramente el nivel mostrado por ambos equipos.

El comentarista de Movistar no dudó en calificar el cotejo. "El punto más bajo fue el partido". El gol llegó recién en el segundo tiempo, tras un potente cabezazo de Danilo Da Silva a los 67 minutos. El cotejo fue bastante táctico, en la primera parte, con poco fútbol y mucha fricción.

¿Qué dijo Diego Rebagliati en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras?

El comentarista de Movistar Deportes no perdonó el pobre nivel que plasmó el Mengao ante Palmeiras en el Estadio Monumental. "La final de la Copa Libertadores fue una verdadera fiesta en Lima con el triunfo del Flamengo. Quizás el punto más bajo fue el partido, que finalmente se definió por una pelota parada", apuntó Diego Rebagliati en el programa 'Después de Todo'.

Diego Latorre también criticó duramente la final de la Copa Libertadores en Lima

Diego Latorre, al igual que Diego Rebagliati, tampoco quedó satisfecho con la final de la Libertadores. "Un partido espantoso, deplorable, diría en el primer tiempo, pero que en el segundo, a partir del gol de Danilo... Flamengo tuvo la intención de jugar y a veces ganan los que mejores intenciones tienen y aciertan en el momento justo. Así como jugó, en Lima, no se juega al fútbol, no se juega una final, no se juega ningún partido. Con un plantel tan rico, tan completo, uno esperaba otra cosa" , sentenció el comentarista de ESPN.

¿Cuánto dinero ganó Flamengo con la Copa Libertadores?

El 'Fla' ganó el respeto de América, embolsó 24 millones de dólares por ganar la Copa Libertadores, la clasificación directa al Mundial de Clubes y la Recopa Sudamericana. Además, es el primer tetracampeón del fútbol brasileño. Es importante destacar que Felipe Luis se consagró como entrenador y jugador.