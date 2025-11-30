Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025. El solitario tanto de Danilo le otorgó la cuarta copa al Mengao y se convirtió en el único club brasileño que alcanza esta cantidad de trofeos. Uno de los más felices después de lograr esta hazaña fue el técnico Filipe Luis. En conferencia de prensa, el entrenador no solo elogió a sus dirigidos, sino también se tomó un momento para hablar sobre el Estadio Monumental, el cual lo calificó como un recinto especial.

En sus declaraciones, Filipe Luis aseguró que el estadio de Universitario siempre lo ha hecho muy feliz a lo largo de su carrera. Tanto con la selección y ahora con Flamengo, el Monumental siempre ha dejado un buen recuerdo para el exfutbolista del Atlético de Madrid.

Filipe Luis maravillado con el Estadio Monumental tras ganar la Copa Libertadores

Es preciso recordar que Filipe Luis ya sido feliz en el Monumental. En el 2019, cuando jugaba en Flamengo, ganó la Libertadores tras imponerse 2-1 ante River Plate. Por este motivo, aseguró que venir a Lima es un sentimiento distinto.

"El Monumental es un sitio donde he sido muy feliz siempre que vine aquí con la selección. He sido muy feliz con Flamengo, 2 finales de Libertadores. Es un estadio muy especial, tiene una energía muy especial para nosotros, y es un estadio que forja leyendas. Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Estoy realmente muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima", declaró.

Estadio Monumental también deslumbró a periodistas de ESPN

En la previa de la final de la Copa Libertadores, un grupo de panelistas de ESPN quedó deslumbrado por el Estadio Monumental. La periodista Alina Moine lo calificó como un recinto bellísimo.

"Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River en Buenos Aires, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. En 2019, era el más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Ate)", manifestó.

"Tiene 220 palcos. Es un estadio realmente muy bonito, como dice Alina, el segundo más importante. ¿Sabes cuál es el tercero? El Maracaná, que quedó atrás de este en capacidad de espectadores", añadió uno de sus compañeros.