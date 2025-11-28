HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati revela que le negaron entrevista con Jorge Fossati tras declarar contra administrador de Universitario: "Estoy sorprendido"

"No tendrían que meterse", dijo el periodista deportivo tras recibir un mensaje en el que le informaban que no iba a poder dialogar con el técnico de Universitario.

Diego Rebagliati expresó su disgusto por no poder entrevistar a Jorge Fossati. Foto: composición LR/captura de 'D&T'
Diego Rebagliati expresó su disgusto por no poder entrevistar a Jorge Fossati. Foto: composición LR/captura de 'D&T'

Diego Rebagliati se quedó con un sinsabor tras enterarse que no iba a poder entrevistar a Jorge Fossati. En pleno programa 'D&T', el comentarista deportivo recibió un mensaje por teléfono y contó que le habían comunicado que su diálogo con el DT uruguayo no se podía llevar a cabo. Según explicó, se debe a que semanas atrás tuvo fuertes declaraciones contra Franco Velazco, administrador de Universitario, y no habrían caído de la mejor manera en tienda merengue.

Recordemos que Velazco estuvo en el centro de la polémica después de su crítica al estadio de Sporting Cristal. En ese momento, uno de los que decidió responderlo sin tapujos fue Rebagliati, quien le aconsejó tener más precaución con sus palabras porque no tiene la 'espalda' de Jean Ferrari.

PUEDES VER: Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: Ahí termina de romperse todo

lr.pe

Diego Rebagliati asegura que le negaron entrevista con Jorge Fossati

"Se supone que estábamos pactando una nota con Fossati para 'Al ángulo' y no quieren que yo la haga. Dicen que yo dije que Franco Velazco tenía que volver a nacer para ser como Ferrari. Lo repito cien veces. Es la verdad, Franco Velazco tiene que crear su propia historia en el fútbol. Tiene que ganarse un espacio en el fútbol, aún no se lo ha ganado. Si por eso no quieren que le haga una nota a Fossati, no tengo ningún problema. Alguien más en el canal la podrá hacer", dijo en un principio.

Posteriormente, su compañera Talía Azcárate le consultó si estaba incómodo por esta decisión, pero Rebagliati aseguró que estaba sorprendido. Eso sí, dejó en claro que no le parece correcto que le impidan hablar con Fossati cuando la controversia ha sido con una tercera persona.

"Se ve que últimamente en más lugares eligen quién habla y quién no. No (sobre si está molesto), estoy un poco sorprendido porque sí tenía ganas de hablar con Fossati. Siempre es una buena nota tener al 'profe'. Además, trabajo para el canal y que te traten de dejar afuera no me parece justo. No tendrían que meterse. Finalmente, no es con él (en referencia a Velazco). Si a él le molestó lo que dije, que no me dé una nota él, pero que condicione que yo vaya a Campo Mar a hacerle una nota a Fossati sí me parece mal", concluyó.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: Yo creo que se enterró solo

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati contra Franco Velazco?

En el programa de YouTube 'Los R3ba', Diego Rebagliati le recomendó a Franco Velazco que no trate de igualarse a Jean Ferrari. Bajo su punto de vista, es menester que primero se gane un lugar en el fútbol para que pueda declarar de la misma forma que su antecesor.

"A Franco Velazco que no trate de ser Ferrari. Si Franco Velazco quiere ser el nuevo Ferrari de la 'U' tiene que volver a nacer. Ferrari es quien es porque se lo ganó en su carrera como futbolista y por todo lo que ha hecho en Universitario. Lo reemplazas 2 meses y quieres mandar una declaración polémica... Se fue a la mie***, dijo cualquier cosa respecto al estadio", expresó.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati y su contundente mensaje por la polémica salida de Hernán Barcos: "Es un terremoto en Alianza Lima"

Diego Rebagliati y su contundente mensaje por la polémica salida de Hernán Barcos: "Es un terremoto en Alianza Lima"

LEER MÁS
Diego Rebagliati sobre el futuro de Hernán Barcos y los jugadores que no continuarán en Alianza Lima: "La decisión es que no siga"

Diego Rebagliati sobre el futuro de Hernán Barcos y los jugadores que no continuarán en Alianza Lima: "La decisión es que no siga"

LEER MÁS
Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima ya tiene a su segundo refuerzo del 2026: íntimos tienen acuerdo con Cristian Carbajal, jugador de selección peruana

Alianza Lima ya tiene a su segundo refuerzo del 2026: íntimos tienen acuerdo con Cristian Carbajal, jugador de selección peruana

LEER MÁS
Cristian Benavente recuerda con nostalgia a Hernán Barcos previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima: “Lo estimo mucho"

Cristian Benavente recuerda con nostalgia a Hernán Barcos previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima: “Lo estimo mucho"

LEER MÁS
Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

LEER MÁS
Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

LEER MÁS
¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026?

¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Fútbol Peruano

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Entradas Sporting Cristal vs Alianza Lima: precios confirmados para el partido de playoffs con una sola hinchada

Revelan las primeras discrepancias entre Jorge Fossati y Universitario que complicarían su continuidad: "Casi insalvable la situación"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025