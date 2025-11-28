Diego Rebagliati se quedó con un sinsabor tras enterarse que no iba a poder entrevistar a Jorge Fossati. En pleno programa 'D&T', el comentarista deportivo recibió un mensaje por teléfono y contó que le habían comunicado que su diálogo con el DT uruguayo no se podía llevar a cabo. Según explicó, se debe a que semanas atrás tuvo fuertes declaraciones contra Franco Velazco, administrador de Universitario, y no habrían caído de la mejor manera en tienda merengue.

Recordemos que Velazco estuvo en el centro de la polémica después de su crítica al estadio de Sporting Cristal. En ese momento, uno de los que decidió responderlo sin tapujos fue Rebagliati, quien le aconsejó tener más precaución con sus palabras porque no tiene la 'espalda' de Jean Ferrari.

Diego Rebagliati asegura que le negaron entrevista con Jorge Fossati

"Se supone que estábamos pactando una nota con Fossati para 'Al ángulo' y no quieren que yo la haga. Dicen que yo dije que Franco Velazco tenía que volver a nacer para ser como Ferrari. Lo repito cien veces. Es la verdad, Franco Velazco tiene que crear su propia historia en el fútbol. Tiene que ganarse un espacio en el fútbol, aún no se lo ha ganado. Si por eso no quieren que le haga una nota a Fossati, no tengo ningún problema. Alguien más en el canal la podrá hacer", dijo en un principio.

Posteriormente, su compañera Talía Azcárate le consultó si estaba incómodo por esta decisión, pero Rebagliati aseguró que estaba sorprendido. Eso sí, dejó en claro que no le parece correcto que le impidan hablar con Fossati cuando la controversia ha sido con una tercera persona.

"Se ve que últimamente en más lugares eligen quién habla y quién no. No (sobre si está molesto), estoy un poco sorprendido porque sí tenía ganas de hablar con Fossati. Siempre es una buena nota tener al 'profe'. Además, trabajo para el canal y que te traten de dejar afuera no me parece justo. No tendrían que meterse. Finalmente, no es con él (en referencia a Velazco). Si a él le molestó lo que dije, que no me dé una nota él, pero que condicione que yo vaya a Campo Mar a hacerle una nota a Fossati sí me parece mal", concluyó.

¿Qué dijo Diego Rebagliati contra Franco Velazco?

En el programa de YouTube 'Los R3ba', Diego Rebagliati le recomendó a Franco Velazco que no trate de igualarse a Jean Ferrari. Bajo su punto de vista, es menester que primero se gane un lugar en el fútbol para que pueda declarar de la misma forma que su antecesor.

"A Franco Velazco que no trate de ser Ferrari. Si Franco Velazco quiere ser el nuevo Ferrari de la 'U' tiene que volver a nacer. Ferrari es quien es porque se lo ganó en su carrera como futbolista y por todo lo que ha hecho en Universitario. Lo reemplazas 2 meses y quieres mandar una declaración polémica... Se fue a la mie***, dijo cualquier cosa respecto al estadio", expresó.