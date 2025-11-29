HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Joven narra la final de la Copa Libertadores desde el cerro junto al Estadio Monumental: "Ya nos quedamos sin voz"

Un joven viajó 18 horas para presenciar la final de la Copa Libertadores y narró todo el segundo tiempo desde un cerro junto al Estadio Monumental.

Joven narró la final de la Copa Libertadores desde cerro
Joven narró la final de la Copa Libertadores desde cerro | Foto: Pol_Deportes/ Composición LR

Lima vibró con la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Mientras miles de hinchas alentaban desde las tribunas, un joven decidió vivir el partido desde el cerro ubicado al costado del recinto deportivo y narró cada jugada con la pasión de un relator profesional. “Flamengo se llevó la victoria por 1-0 gracias al gol de Danilo a los 67 minutos. Lo ganó por última vez en 2019, en este mismo estadio, contra River Plate. Ahora, lo vuelve a ganar en este mismo recinto”, relató, y dejó claro el peso histórico del triunfo.

Desde su transmisión en redes, el joven compartió su emoción con sus seguidores. “Les invito puedan seguirme en Pol Deportes”, comentó, señalando que habían relatado todo el segundo tiempo pese al cansancio. “Ya nos quedamos sin voz pero al menos acabamos la narración”, dijo, mientras se apreciaba el Estadio Monumental desde lejos.

PUEDES VER: Gonzalo Genek, 4 sould outs en el Parque de la Exposición, reconocido y siempre en tendencia

lr.pe

La experiencia desde el cerro y el sueño de ver una final

El narrador explicó que viajó 18 horas desde Andahuaylas para poder estar cerca de la definición continental. Aunque no logró ingresar al Monumental, su objetivo era contar el partido en vivo y vivirlo de una manera especial. “Vinimos 18 horas para estar acá, para poder estar en una final de Copa Libertadores, no entramos al estadio pero estuvimos narrando este gran partido”, relató, dejando claro el esfuerzo detrás de su cobertura.

La historia del joven no solo refleja la fiebre del fútbol sudamericano, sino también el deseo de muchos hinchas que buscan cumplir el sueño de presenciar una final, aun sin tener una entrada. Desde el cerro, y con un micrófono, encontró su forma de ser parte de un evento histórico y compartirlo con quienes lo acompañaron en su transmisión.

Notas relacionadas
Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

LEER MÁS
Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

LEER MÁS
Flamengo dedicó afectuoso mensaje a Universitario tras ganar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "Gracias, causitas"

Flamengo dedicó afectuoso mensaje a Universitario tras ganar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "Gracias, causitas"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven regresa de EE.UU. para sorprender a su madre tras 3 años sin verla y su reacción desata risa en redes: “Un poco más y le pide prueba de ADN”

Joven regresa de EE.UU. para sorprender a su madre tras 3 años sin verla y su reacción desata risa en redes: “Un poco más y le pide prueba de ADN”

LEER MÁS
Vendedor de caramelos ahorra desde octubre para comprar pavito y compartirlo con su madre en Navidad

Vendedor de caramelos ahorra desde octubre para comprar pavito y compartirlo con su madre en Navidad

LEER MÁS
Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

LEER MÁS
Adiós a la tradición de usar blanco y amarillo en Año Nuevo: ¿qué color será TENDENCIA para recibir este 2025?

Adiós a la tradición de usar blanco y amarillo en Año Nuevo: ¿qué color será TENDENCIA para recibir este 2025?

LEER MÁS
Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Tendencias

Paolo Guerrero desata risas en redes por insólita táctica al anotar un penal en partido amistoso de Kings League: "Mi capi si se la sabe al show"

Alumnos de San Marcos usan tercer piso de facultad para ver gratis concierto de Dua Lipa y redes bromean: "Zona Vip"

Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025