Lima vibró con la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Mientras miles de hinchas alentaban desde las tribunas, un joven decidió vivir el partido desde el cerro ubicado al costado del recinto deportivo y narró cada jugada con la pasión de un relator profesional. “Flamengo se llevó la victoria por 1-0 gracias al gol de Danilo a los 67 minutos. Lo ganó por última vez en 2019, en este mismo estadio, contra River Plate. Ahora, lo vuelve a ganar en este mismo recinto”, relató, y dejó claro el peso histórico del triunfo.

Desde su transmisión en redes, el joven compartió su emoción con sus seguidores. “Les invito puedan seguirme en Pol Deportes”, comentó, señalando que habían relatado todo el segundo tiempo pese al cansancio. “Ya nos quedamos sin voz pero al menos acabamos la narración”, dijo, mientras se apreciaba el Estadio Monumental desde lejos.

La experiencia desde el cerro y el sueño de ver una final

El narrador explicó que viajó 18 horas desde Andahuaylas para poder estar cerca de la definición continental. Aunque no logró ingresar al Monumental, su objetivo era contar el partido en vivo y vivirlo de una manera especial. “Vinimos 18 horas para estar acá, para poder estar en una final de Copa Libertadores, no entramos al estadio pero estuvimos narrando este gran partido”, relató, dejando claro el esfuerzo detrás de su cobertura.

La historia del joven no solo refleja la fiebre del fútbol sudamericano, sino también el deseo de muchos hinchas que buscan cumplir el sueño de presenciar una final, aun sin tener una entrada. Desde el cerro, y con un micrófono, encontró su forma de ser parte de un evento histórico y compartirlo con quienes lo acompañaron en su transmisión.