Diego Rebagliati apunta contra Franco Velazco por "vetarlo" en Universitario: “La historia que tiene Ferrari, no la tiene”
"Tienen que tener un poco más de tolerancia con las críticas", fue parte del argumento que dio Diego Rebagliati, quien no dudó en cuestionar que se lo haya vetado en Universitario.
Hace unos días se supo, por declaraciones de Diego Rebagliati, que no pudo realizar una entrevista con Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes. El periodista contó que recibió un mensaje en el que le informaron que la conversación con el entrenador uruguayo no podría concretarse. Según señaló, esto estaría relacionado con las fuertes críticas que lanzó semanas atrás contra Franco Velazco, administrador del club. En una reciente edición del programa 'Los Reba', se ofrecieron más detalles sobre este hecho.
El comentarista deportivo explicó que, debido a haber dicho que “Velazco tenía que volver a nacer para ser como Jean Ferrari”, fue vetado por la U. Tras estos hechos, reafirmó su postura, señalando que el actual administrador del conjunto crema no tiene la trayectoria en el fútbol peruano que posee Ferrari y que aún le queda mucho por demostrar.
Diego Rebagliati explica por qué fue vetado en Universitario
"Se estaba pactando una nota con Fossati, de hecho habló con varios medios. Por distintas razones, en el canal había varios compañeros de ‘Al Ángulo’ que no podían ir. Yo sí podía, y cuando le informaron al área de prensa que yo iba a ir, tengo entendido que dijeron que no querían que yo vaya porque yo dije que Franco Velazco tenía que volver a nacer para ser Jean Ferrari cuando hice unas declaraciones", empezó diciendo Rebagliati.
"Lo repito, Franco Velazco no ha sido futbolista, no ha sido campeón con la 'U', no ha jugado en la selección peruana, en el fútbol tiene un tiempo pequeño. No le quiero faltar el respeto, pero la historia que tiene Ferrari en el fútbol, no lo tiene Velazco. Le queda mucho por demostrar", complementó el periodista deportivo.
"Cuando habló de Cristal, que se 'iba a caer el estadio al río', me parecieron que era declaraciones que estaba tratando de imitar a Ferrari. Si por eso me van a vetar de hacerle una nota a Fossati, me parece que tienen que tener un poco más de tolerancia con las críticas porque recién están empezando en esto, y se van a venir críticas más duras cuando empiecen las derrotas, porque la 'U' no va a ganar eternamente", sentenció.
¿Qué dijo Diego Rebagliati contra Franco Velazco?
Cómo se recuerda, en una edición pasada del programa, Diego Rebagliati le recomendó a Franco Velazco que no trate de igualarse a Jean Ferrari.
"A Franco Velazco que no trate de ser Ferrari. Si Franco Velazco quiere ser el nuevo Ferrari de la 'U' tiene que volver a nacer. Ferrari es quien es porque se lo ganó en su carrera como futbolista y por todo lo que ha hecho en Universitario. Lo reemplazas 2 meses y quieres mandar una declaración polémica... Se fue a la mie***, dijo cualquier cosa respecto al estadio", fueron sus palabras.