Guillermo Enrique rompió su silencio en medio de los rumores sobre una supuesta pelea con Paolo Guerrero. En los últimos días, el nombre del lateral argentino ha estado envuelto en una polémica después de que algunos periodistas aseguraron que tuvo una gresca con el 'Depredador'. Sin embargo, el propio Enrique salió a desmentir esto y aseguró que guarda una buena relación con Guerrero y el resto de sus compañeros en Alianza Lima.

Asimismo, aseguró que este tipo de trascendidos han salido durante toda la temporada, pero nunca se llegó a demostrar nada. Finalmente, lamentó que haya sido involucrado en este tipo de situaciones porque su nombre queda manchado.

Guillermo Enrique desmiente supuesta bronca con Paolo Guerrero

"Cosas como esas en Alianza Lima salieron todo el año. Salieron muchos versos, que estoy peleado con el profe 'Pipo', en ningún momento. No he tenido ninguna pelea con él (Paolo Guerrero). Como jugador y profesional me duele porque se ensucia la imagen de un jugador", sostuvo ante los medios locales.

Además, aprovechó para aclar a qué se debe su ausencia en los últimos partidos del equipo blanquiazul. "No estoy lesionado, estoy físicamente muy bien, pero bueno, son decisiones del profe si me toca o no ponerme, ya es cosa de ellos. La verdad que yo estoy entrenando muy bien, entrenando a la par del equipo y esperando mi oportunidad cuando me toque", aseveró.

"Yo la verdad me brindé al club al 100% y siempre di todo de mí en cada partido. Obviamente en cada partido se demostró lo que estoy hecho. Quizás algún partido no se vio una buena faceta mía pero estoy acá, entrenando, dedicándome a esto y nunca voy a querer un mal para el club, sino el bien", concluyó.

Guillermo Enrique habla sobre la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En otro momento de la entrevista, Guillermo Enrique fue consultado sobre la salida de su compatriota Hernán Barcos. Sin dudarlo, aseguró que el 'Pirata' es un referente en Alianza, pero hay muchos casos en los que ídolos separan su camino con el club de sus amores.

"Todos saben lo que es Hernán Barcos para el club y la hinchada, pero bueno, es cosa del fútbol. A veces hasta los más referentes e ídolos terminan teniendo otros caminos. Pero nada, espero que el vaya muy bien pero es una lástima de verdad porque tenía mucha lástima de quedarse", manifestó.