Deportes

Nacional vs Peñarol EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver la segunda final de la Liga AUF Uruguay

Luego de igual 2-2 en el partido de ida, todo se definirá en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Sigue la transmisión del clásico Nacional vs Peñarol.

Nacional y Peñarol son los equipos que más títulos tienen en el fútbol uruguayo. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Nacional y Peñarol son los equipos que más títulos tienen en el fútbol uruguayo. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Ver el clásico Peñarol vs Nacional en vivo por la segunda final de la Liga AUF Uruguay 2025. Ambos equipos se verán las caras en el Estadio Gran Parque Central, a partir de las 4.30 p. m. de Uruguay (2.30 p. m. en Perú), y la transmisión estará a cargo de la señal de VTV y Disney Plus Premium. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.

Luego de regalarnos un partidazo en la final de ida, la cual terminó igualada 2-2, los clásicos rivales buscarán sacarse ventaja en la revancha. Óscar Méndez y Lucas Villalba no estarán presentes tras ser expulsados.

PUEDES VER: Jean Ferrari queda maravillado tras histórica victoria de la selección peruana femenina ante Chile: 'Luego de 19 años'

lr.pe

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol?

El duelo entre Nacional vs Peñarol se podrá seguir a partir de las 4.30 p. m. en suelo charrúa. Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 2.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs Peñarol?

La transmisión por TV del Nacional vs Peñarol estará a cargo del canal VTV en territorio uruguayo. Dependiendo del cableoperador que tengas contratado, deberás sintonizar las siguientes señales para ver el compromiso.

  • DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)
  • Cablevisión: canal 708 (HD)
  • Nuevo Siglo: canal 425 (HD)
  • TCC: canal 425 (HD)
  • Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)
  • Cablevisión 33: canal 646 (SD)
  • Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).

PUEDES VER: Palmeiras se pronuncia tras muerte de hincha en Lima a horas de la final de la Copa Libertadores 2025: 'Momento de dolor y tristeza'

lr.pe

¿Cómo ver Nacional vs Peñarol ONLINE?

Si no quieres perderte este Nacional vs Peñarol por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus Premium, en cuya plataforma podrás ver los duelos del Campeonato Uruguayo desde dicho país o desde el extranjero (en Latinoamérica).

¿En qué estadio juegan Nacional vs Peñarol?

El escenario de este decisivo clásico será el Estadio Gran Parque Central, ubicado en la ciudad de Montevideo. El recinto es propiedad del club Nacional y tiene capacidad para 37.000 espectadores.

Nacional vs Peñarol: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Nacional vs Peñarol. El favoritismo está con el Bolso.

  • Betsson: gana Nacional (2,28), empate (2,98), gana Peñarol (3,15)
  • Betano: gana Nacional (2,27), empate (2,92), gana Peñarol (3,15)
  • Bet365: gana Nacional (2,20), empate (3,10), gana Peñarol (3,25)
  • 1XBet: gana Nacional (2,30), empate (3,00), gana Peñarol (3,32)
  • Coolbet: gana Nacional (2,25), empate (3,15), gana Peñarol (3,20)
  • Doradobet: gana Nacional (2,36), empate (2,66), gana Peñarol (3,75).
