Boca Juniors vs Argentinos Juniors EN VIVO: pronósticos, horario y canal TV para ver los cuartos de final del Torneo Clausura
La mítica Bombonera será testigo del partidazo que definirá a uno de los semifinalistas del Torneo Clausura de Argentina. Sigue la transmisión del Boca Juniors vs Argentinos Juniors por internet.
Ver Boca Juniors vs Argentinos Juniors en vivo hoy | Ambos equipos se enfrentarán en la mítica Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El compromiso empezará a partir de las 6.30 p. m. de Argentina (4.30 p. m. en horario peruano) y la transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y TNT Sports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que prepara La República.
El equipo del peruano Luis Advíncula viene de eliminar a Talleres de Córdoba; por su parte, Argentinos Juniors se impuso frente a Vélez Sarsfield.
¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Argentinos Juniors?
El horario del partido Boca Juniors vs Argentinos Juniors está programado para las 6.30 p. m. (hora de Argentina). Aquí te brindamos la programación del duelo en la región:
- México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 3.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 4.30 p. m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 5.30 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 6.30 p. m.
¿Dónde ver Boca Juniors vs Talleres EN VIVO?
La transmisión del Boca Juniors vs Argentinos Juniors estará a cargo de ESPN para todo Perú y algunos países de Sudamérica. En Argentina, podrás seguirlo por ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, la plataforma de streaming Disney Plus es una buena alternativa.
- Argentina: ESPN Premium, TNT Sports Premium
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Uruguay: ESPN, Disney Plus
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Chile: ESPN, Disney Plus
- Brasil: Zapping, Claro TV+, ESPN 4 Brasil
- Estados Unidos: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.
Transmisión del Boca Juniors vs Argentinos Juniors online gratis
Para aquellos que busquen una opción para seguir el partido de cuartos de final del Torneo Clausura por internet, tienen a Disney Plus como la primera alternativa. Por su parte, La República te ofrece el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de las mejores jugadas y goles del partido.
Alineaciones Boca Juniors vs Argentinos Juniors
- Boca Juniors: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez.
- Argentinos Juniors: Gonzalo Siri, Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto, Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.
Boca Juniors vs Argentinos Juniors: pronóstico
El conjunto xeneize parte como favorito en las casas de apuestas debido a su rendimiento de los últimos duelos. Además, serán locales en la Bombonera.
- Betsson: gana Boca (2,12), empate (3,05), gana Argentinos (3,95)
- Betano: gana Boca (1,95), empate (3,10), gana Argentinos (4,60)
- Bet365: gana Boca (2,05), empate (2,95), gana Argentinos (4,20)
- 1XBet: gana Boca (2,06), empate (2,98), gana Argentinos (4,05)
- Coolbet: gana Boca (2,08), empate (3,00), gana Argentinos (4,20)
- Doradobet: gana Boca (2,08), empate (3,00), gana Argentinos (4,00).