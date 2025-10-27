La Liga de Naciones Femenina 2025-26 dará dos cupos directos al Mundial y dos al repechaje. Foto: Conmebol

La Liga de Naciones Femenina 2025-26 dará dos cupos directos al Mundial y dos al repechaje. Foto: Conmebol

La segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se lleva a cabo esta semana y enfrentará a algunos equipos que van por sus primeros puntos en el certamen, así como a otros que se disputan en liderato en la tabla de posiciones. A la selección peruana, luego de su derrota por goleada ante Colombia en el debut, le tocará descansar.

El duelo que se perfila como el más atractivo es el Ecuador vs Colombia, cruce que posicionará al ganador como puntero. De acuerdo con el formato de este novedoso torneo, las 9 escuadras participantes juegan por dos cupos directos y otros al repechaje para el Mundial 2027, del cual Brasil será anfitrión (razón por la cual no participa de estas eliminatorias).

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

Tras los resultados de la fecha 1, así marcha la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas femeninas.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina 2025-26. Foto: Conmebol

Programación de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol: fecha 2

Todos los partidos de la segunda jornada se jugarán este martes 28 de octubre. Revisa la

Chile vs Bolivia

Hora: 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Bolivia), 6.00 p. m. (Chile)

Estadio: El Teniente de Rancagua

Uruguay vs Argentina

Hora: 4.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Uruguay y Argentina)

Estadio: Centenario de Montevideo

Ecuador vs Colombia

Hora: 6.00 p. m. (Perú, Ecuador y Colombia)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito

Paraguay vs Venezuela

Hora: 6.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Venezuela), 6.00 p. m. (Paraguay)

Estadio: La Huerta, Asunción.

¿Dónde ver la Liga de Naciones Femenina de Conmebol?

Dependiendo del país en el que te ubiques, esta es la guía de canales y/o plataformas de streaming e internet que deberás sintonizar para ver la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

Argentina: DSports, AFA Studio, DGO

Bolivia: Conmebol (YouTube)

Brasil: Xsports

Chile: Chilevisión, Fanatiz

Colombia: Caracol TV, RCN, Win

Ecuador: DSports, DGO

Paraguay: Conmebol (YouTube)

Perú: DSports, DGO

Uruguay: DSports, DGO

Venezuela: Televen

Estados Unidos: Univisión, FOX.

Resultados de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol: fecha 1

Así quedaron los cuatro primeros partidos de esta Liga de Naciones Femenina 2025-26. Solo hubo un empate.