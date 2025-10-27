HOYSuscripcion LR Focus

Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26: tabla de posiciones y programación de la fecha 2

Esta semana se completa la primera jornada doble de las eliminatorias sudamericanas femeninas al Mundial de Brasil. La selección peruana descansará en esta fecha 2.

La Liga de Naciones Femenina 2025-26 dará dos cupos directos al Mundial y dos al repechaje. Foto: Conmebol
La Liga de Naciones Femenina 2025-26 dará dos cupos directos al Mundial y dos al repechaje. Foto: Conmebol

La segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se lleva a cabo esta semana y enfrentará a algunos equipos que van por sus primeros puntos en el certamen, así como a otros que se disputan en liderato en la tabla de posiciones. A la selección peruana, luego de su derrota por goleada ante Colombia en el debut, le tocará descansar.

El duelo que se perfila como el más atractivo es el Ecuador vs Colombia, cruce que posicionará al ganador como puntero. De acuerdo con el formato de este novedoso torneo, las 9 escuadras participantes juegan por dos cupos directos y otros al repechaje para el Mundial 2027, del cual Brasil será anfitrión (razón por la cual no participa de estas eliminatorias).

Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: 'Tenía miedo'

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

Tras los resultados de la fecha 1, así marcha la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas femeninas.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina 2025-26. Foto: Conmebol

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina 2025-26. Foto: Conmebol

Programación de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol: fecha 2

Todos los partidos de la segunda jornada se jugarán este martes 28 de octubre. Revisa la

  • Chile vs Bolivia
  • Hora: 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Bolivia), 6.00 p. m. (Chile)
  • Estadio: El Teniente de Rancagua
  • Uruguay vs Argentina
  • Hora: 4.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Uruguay y Argentina)
  • Estadio: Centenario de Montevideo
  • Ecuador vs Colombia
  • Hora: 6.00 p. m. (Perú, Ecuador y Colombia)
  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito
  • Paraguay vs Venezuela
  • Hora: 6.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Venezuela), 6.00 p. m. (Paraguay)
  • Estadio: La Huerta, Asunción.

¿Dónde ver la Liga de Naciones Femenina de Conmebol?

Dependiendo del país en el que te ubiques, esta es la guía de canales y/o plataformas de streaming e internet que deberás sintonizar para ver la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

  • Argentina: DSports, AFA Studio, DGO
  • Bolivia: Conmebol (YouTube)
  • Brasil: Xsports
  • Chile: Chilevisión, Fanatiz
  • Colombia: Caracol TV, RCN, Win
  • Ecuador: DSports, DGO
  • Paraguay: Conmebol (YouTube)
  • Perú: DSports, DGO
  • Uruguay: DSports, DGO
  • Venezuela: Televen
  • Estados Unidos: Univisión, FOX.

Resultados de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol: fecha 1

Así quedaron los cuatro primeros partidos de esta Liga de Naciones Femenina 2025-26. Solo hubo un empate.

  • Bolivia 0-4 Ecuador
  • Venezuela 0-0 Chile
  • Colombia 4-1 Perú
  • Argentina 3-1 Paraguay.
