La futbolista sueco-peruana decidió representar a la Bicolor en la Liga de Naciones Femenina. Foto: Composición LR

La selección peruana femenina se prepara para disputar el clásico del Pacífico ante Chile este viernes 28 de noviembre a las 4:00 p. m., en una nueva jornada de la Conmebol Liga de Naciones Femenina 2025-2026. El equipo dirigido por Antonio Spinelli continúa ajustando detalles para afrontar este nuevo reto, clave en la ruta hacia el Mundial de Fútbol Femenino Brasil 2027.

En ese contexto, la Bicolor cuenta con un refuerzo que ha despertado interés entre los hinchas, la incorporación de Andrea Thorisson, la futbolista de raíces europeas que decidió apostar por la camiseta rojiblanca.

¿Quién es Andrea Thorisson, la jugadora sueca que hoy apuesta por la Bicolor?

Andrea Thorisson es una futbolista nacida en Suecia, con nacionalidad islandesa por su padre y peruana por su madre. Actualmente milita en el Bollstanäs SK y se desempeña como volante. Su convocatoria se hizo oficial luego que el DT de la selección femenina la integrara a la lista para disputar la Liga de Naciones.

Para meiocampista realizó las gestiones respectivas junto a Jean Ferrari, incluyendo el One Time Switch, trámite obligatorio para futbolistas con doble nacionalidad que jugaron torneos oficiales con otra federación. Thorisson había defendido a Islandia en las categorías Sub-17 y Sub-19.

Tras su primer entrenamiento con Perú, quedó lista para su debut, el cual se produjo en octubre ante Colombia por esta misma competencia internacional.

Andrea envía un mensaje a la hinchada peruana

En los últimos días la futbolista apareció en un video compartido por las redes oficiales de la Bicolor, donde expresó su emoción por representar al país y pidió apoyo para el duelo de este viernes.

“Hola. Me llamo Andrea Thorisson. Mi mamá me ha criado con la cultura peruana, con la comida, con la música, con todo. Cuando ellos me llamaron, para mí era fácil elegir a Perú. (…) Ahora el viernes vamos a jugar contra Chile y espero que ustedes nos puedan apoyar porque nosotras vamos a dejar todo en la cancha. Queremos ver el estadio lleno. ¡Arriba Perú!”, comentó.