HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

¿A qué hora juega Perú vs Panamá por amistoso femenino desde Chincha?

La selección peruana femenina aprovechará su descanso en la Liga de Naciones para medirse al equipo canalero en un partido de práctica.

La selección peruana femenina jugará de local ante Panamá. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
La selección peruana femenina jugará de local ante Panamá. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Perú vs Panamá EN VIVO juegan este martes 28 de octubre, a partir de las 4.00 p. m. (misma hora en ambos países), por partido amistoso internacional femenino. El duelo se llevará a cabo en el estadio Félix Castillo Tardío, de Chincha, y podrás seguirlo gratis por internet en la cobertura ONLINE que La República te ofrecerá desde su página web.

La selección peruana femenina buscará aprovechar la jornada libre en la Liga de Naciones de Conmebol para seguir mejorando. Tras su derrota ante Colombia por goleada en la fecha inaugural del torneo, las dirigidas por Antonio Spinelli se medirán en un duelo de práctica contra el combinado panameño, que se prepara para las clasificatorias de la Concacaf 2025-26.

PUEDES VER: Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario: 'No es el momento para estar celebrando'

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Panamá femenino?

En el horario peruano y panameño, el amistoso entre ambas selecciones empieza desde las 4.00 p. m.

¿Cómo ver Perú vs Panamá femenino?

Por el momento, no se ha confirmado si algún canal de TV y/o plataforma de streaming transmitirá el encuentro. Se esperan novedades de parte de la FPF en las próximas horas.

Pronóstico de Perú vs Panamá femenino

Las casas de apuestas le dan el favoritismo a Panamá pese a que Perú será local.

  • Betsson: gana Perú (3,25), empate (3,45), gana Panamá (2,02)
  • Betano: gana Perú (2,80), empate (3,25), gana Panamá (2,25)
  • 1XBet: gana Perú (3,06), empate (3,32), gana Panamá (2,13)
  • Coolbet: gana Perú (3,15), empate (3,40), gana Panamá (2,12)
  • Doradobet: gana Perú (3,50), empate (3,40), gana Panamá (1,96).

Entradas para Perú vs Panamá femenino

Las entradas para asistir a este compromiso están a la venta en la página web Joinnus. Los niños de hasta 12 años podrán entrar gratis a la tribuna oriente en compañía de un adulto.

  • Oriente niños: gratis
  • Oriente: 15 soles
  • Occidente: 25 soles.

PUEDES VER: Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: 'Que se vaya porque no va a jugar'

lr.pe

¿Dónde juegan Perú vs Panamá femenino?

El escenario de este cotejo será el Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad iqueña de Chincha. El complejo fue inaugurado este año y tiene capacidad para 14.000 espectadores.

Historial de Perú vs Panamá femenino

Estos son los antecedentes de Perú y Panamá por partidos entre sus selecciones femeninas de fútbol.

  • Perú 1-1 Panamá | Juegos Panamericanos 2019
  • Perú 1-0 Panamá | amistoso 2006.

Convocadas de Perú y Panamá femenino

Estas son las listas de convocadas de ambas selecciones para el amistoso internacional femenino.

Convocadas de la Bicolor. Foto: FPF

Convocadas de la Bicolor. Foto: FPF

Convocadas del equipo canalero. Foto: Fepafut

Convocadas del equipo canalero. Foto: Fepafut

Notas relacionadas
Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26: tabla de posiciones y programación de la fecha 2

Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26: tabla de posiciones y programación de la fecha 2

LEER MÁS
Perú vs Colombia EN VIVO por la fecha 1 de Liga de Naciones Femenina: hora y canales para ver el partido

Perú vs Colombia EN VIVO por la fecha 1 de Liga de Naciones Femenina: hora y canales para ver el partido

LEER MÁS
Perú - Colombia por la Liga de Naciones femenina: fecha, hora y canal del partido debut de la selección peruana

Perú - Colombia por la Liga de Naciones femenina: fecha, hora y canal del partido debut de la selección peruana

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

LEER MÁS
Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: "No es el momento para estar celebrando"

Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: "No es el momento para estar celebrando"

LEER MÁS
Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

LEER MÁS
Juan Reynoso expresó su molestia pese a triunfo de Melgar que lo acerca a Libertadores: "Los jugadores deben ser concientes"

Juan Reynoso expresó su molestia pese a triunfo de Melgar que lo acerca a Libertadores: "Los jugadores deben ser concientes"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionale y el descenso

Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionale y el descenso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Deportes

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025