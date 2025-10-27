¿A qué hora juega Perú vs Panamá por amistoso femenino desde Chincha?

Perú vs Panamá EN VIVO juegan este martes 28 de octubre, a partir de las 4.00 p. m. (misma hora en ambos países), por partido amistoso internacional femenino. El duelo se llevará a cabo en el estadio Félix Castillo Tardío, de Chincha, y podrás seguirlo gratis por internet en la cobertura ONLINE que La República te ofrecerá desde su página web.

La selección peruana femenina buscará aprovechar la jornada libre en la Liga de Naciones de Conmebol para seguir mejorando. Tras su derrota ante Colombia por goleada en la fecha inaugural del torneo, las dirigidas por Antonio Spinelli se medirán en un duelo de práctica contra el combinado panameño, que se prepara para las clasificatorias de la Concacaf 2025-26.

¿A qué hora juega Perú vs Panamá femenino?

En el horario peruano y panameño, el amistoso entre ambas selecciones empieza desde las 4.00 p. m.

¿Cómo ver Perú vs Panamá femenino?

Por el momento, no se ha confirmado si algún canal de TV y/o plataforma de streaming transmitirá el encuentro. Se esperan novedades de parte de la FPF en las próximas horas.

Pronóstico de Perú vs Panamá femenino

Las casas de apuestas le dan el favoritismo a Panamá pese a que Perú será local.

Betsson: gana Perú (3,25), empate (3,45), gana Panamá (2,02)

Betano: gana Perú (2,80), empate (3,25), gana Panamá (2,25)

1XBet: gana Perú (3,06), empate (3,32), gana Panamá (2,13)

Coolbet: gana Perú (3,15), empate (3,40), gana Panamá (2,12)

Doradobet: gana Perú (3,50), empate (3,40), gana Panamá (1,96).

Entradas para Perú vs Panamá femenino

Las entradas para asistir a este compromiso están a la venta en la página web Joinnus. Los niños de hasta 12 años podrán entrar gratis a la tribuna oriente en compañía de un adulto.

Oriente niños: gratis

Oriente: 15 soles

Occidente: 25 soles.

¿Dónde juegan Perú vs Panamá femenino?

El escenario de este cotejo será el Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad iqueña de Chincha. El complejo fue inaugurado este año y tiene capacidad para 14.000 espectadores.

Historial de Perú vs Panamá femenino

Estos son los antecedentes de Perú y Panamá por partidos entre sus selecciones femeninas de fútbol.

Perú 1-1 Panamá | Juegos Panamericanos 2019

Perú 1-0 Panamá | amistoso 2006.

Convocadas de Perú y Panamá femenino

Estas son las listas de convocadas de ambas selecciones para el amistoso internacional femenino.

Convocadas de la Bicolor. Foto: FPF