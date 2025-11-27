HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

¿Pedro Castillo tendrá 34 años de prisión? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Hernán Barcos no pudo cumplir su último deseo: revelan que el 'Pirata' quería retirarse en Alianza Lima

El 'Pirata' deja Alianza Lima como el mejor extranjero en la historia del club, tras aportar 76 goles y ser clave en el bicampeonato de Liga 1. Sin embargo, se va con un sueño pendiente.

Hernán Barcos se va de Alianza Lima con una deuda pendiente. Foto: Lr/ Error Arbitral
Hernán Barcos se va de Alianza Lima con una deuda pendiente. Foto: Lr/ Error Arbitral

Hernán Barcos será recordado por los hinchas de Alianza Lima como el mejor extranjero en la historia del club. El 'Pirata' aportó experiencia en el equipo de Néstor Gorosito, anotó épicos golazos en la Copa Sudamericana e incluso fue pieza clave para eliminar a Boca Juniors por la fase preliminar de la Copa Libertadores. El delantero se convirtió en un referente, tras lograr el bicampeonato en Liga1. Sin embargo, se va con un sueño pendiente.

El goleador argentino calzaba perfecto en el esquema de juego, pero la directiva aliancista pretende rejuvenecer el ataque aliancista. El panorama no era fácil, ya que debían elegir entre dos pesos pesados: Paolo Guerrero o Hernán Barcos. Lamentablemente, no logró su meta.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

Hernán Barcos no pudo cumplir su último deseo en Alianza Lima

La periodista Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX sorprendió al revelar que Hernán Barcos quería retirarse en Alianza Lima y ahora se encuentra muy triste. "Después del entrenamiento de Alianza Lima, en Lurín, hubo una importante reunión. Barcos estuvo pendiente de las redes y quería continuar en el club. Ahí se le comunica a Hernán que no van a contar con él para la próxima temporada. Evidentemente, la directiva le agradeció por todo lo que logró. Sin embargo, él está muy triste porque su plan era retirarse en Alianza Lima y debe cambiar los planes", enfatizó la periodista deportiva.

PUEDES VER: Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

lr.pe

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ registró un total de 187 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotó 76 goles y firmó 21 asistencias. Este destacado desempeño lo convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y lo posicionó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022 e incluso fue pieza clave a nivel internacional.

PUEDES VER: Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

lr.pe

Emotivo mensaje de la esposa de Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima

"Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!", posteó en su cuenta de Instagram.

Notas relacionadas
'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

LEER MÁS
Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: club íntimo informó al delantero argentino que no está en sus planes para el 2026

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: club íntimo informó al delantero argentino que no está en sus planes para el 2026

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

LEER MÁS
Copa Libertadores 2025: Selección peruana se enfrenta a las leyendas de América previo a la final entre Flamengo y Palmeiras

Copa Libertadores 2025: Selección peruana se enfrenta a las leyendas de América previo a la final entre Flamengo y Palmeiras

LEER MÁS
Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

LEER MÁS
Ver Portugal vs Austria vía Dsports EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial sub-17

Ver Portugal vs Austria vía Dsports EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial sub-17

LEER MÁS
Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en actos protocolares por el 484° aniversario de la ciudad

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 27 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

ANC-PJ premia a ODANC Moquegua por su alto desempeño en productividad del despacho contralor

Deportes

Ver Portugal vs Austria vía Dsports EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial sub-17

Reimond Manco advierte que Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones: "No me parece a la mala"

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022

Pedro Castillo EN VIVO: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión

Mininter detecta anomalías y posterga compra de 31,045 pistolas para la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025