Hernán Barcos será recordado por los hinchas de Alianza Lima como el mejor extranjero en la historia del club. El 'Pirata' aportó experiencia en el equipo de Néstor Gorosito, anotó épicos golazos en la Copa Sudamericana e incluso fue pieza clave para eliminar a Boca Juniors por la fase preliminar de la Copa Libertadores. El delantero se convirtió en un referente, tras lograr el bicampeonato en Liga1. Sin embargo, se va con un sueño pendiente.

El goleador argentino calzaba perfecto en el esquema de juego, pero la directiva aliancista pretende rejuvenecer el ataque aliancista. El panorama no era fácil, ya que debían elegir entre dos pesos pesados: Paolo Guerrero o Hernán Barcos. Lamentablemente, no logró su meta.

Hernán Barcos no pudo cumplir su último deseo en Alianza Lima

La periodista Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX sorprendió al revelar que Hernán Barcos quería retirarse en Alianza Lima y ahora se encuentra muy triste. "Después del entrenamiento de Alianza Lima, en Lurín, hubo una importante reunión. Barcos estuvo pendiente de las redes y quería continuar en el club. Ahí se le comunica a Hernán que no van a contar con él para la próxima temporada. Evidentemente, la directiva le agradeció por todo lo que logró. Sin embargo, él está muy triste porque su plan era retirarse en Alianza Lima y debe cambiar los planes", enfatizó la periodista deportiva.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ registró un total de 187 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotó 76 goles y firmó 21 asistencias. Este destacado desempeño lo convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y lo posicionó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022 e incluso fue pieza clave a nivel internacional.

Emotivo mensaje de la esposa de Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima

"Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!", posteó en su cuenta de Instagram.