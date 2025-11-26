Universitario logró el histórico tricampeonato y clasificó a los octavos de final en la Copa Libertadores, aunque la continuidad del entrenador Jorge Fossati sigue siendo duda en la directiva. La 'U' firmó una temporada de ensueño con Álex Valera en el ataque, Inga en la defensa y Rodrigo Ureña en la zona de volantes.

El técnico uruguayo causó controversias con sus recientes declaraciones sobre su futuro en el club. De manera contundente, el DT afirmó que abandonará su cargo en Ate si la directiva decide imponerle un refuerzo para la próxima temporada. Por este motivo, Pedro García sostiene que existe un conflicto entre ambas partes para seguir trabajando juntos.

¿Qué dijo Pedro García sobre las declaraciones Jorge Fossati a Universitario?

El periodista deportivo, fiel a su estilo, se tomó un tiempo para analizar a Jorge Fossati. "Lo que pasa es que cuando uno tiene una situación incómoda o una distancia, habla en esos términos e incluso Fossati dice: ‘así traigan a fulano de tal’. Obviamente, patina cuando dice: ‘si no estoy de acuerdo, me voy’. Esos términos, ese tono de la expresión, revela una incomodidad preliminar. Así que lo que me queda claro es que existe una incomodidad entre el profe Fossati y la directiva. La verdad siento que le apesta algo dentro del club", aseguró Pedro García en Vamos Al Var.

Pedro García cuestiona a Jorge Fossati por su poca elegancia para responder

El comunicador no bajó la guardia y disparó contra el 'Nono'. "Considero que tampoco es que la directiva de la ‘U’, a ciegas, tiene que darle el gusto en todo porque no tiene garantizado que se quede hasta diciembre. Además, reitero esos términos de que ‘si no es como yo quiero me voy’, me parecen hasta cierto punto, poco elegante del profesor Fossati. Creo que son producto de alguna calentura que no sabemos. Tiene una incomodidad, y lo revela con su discurso", sentenció el comunicador en el popular programa radial.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre continuidad de Jorge Fossati en Universitario?

El directivo señaló que la intención es que Jorge Fossati se quede para comandar el proyecto 2026. Sin embargo, enfatizó en que hay muchos asuntos por mejorar y todas las partes deben estar alineadas hacia un objetivo. "La intención es planificar el 2026 con Jorge Fossati, pero hay que estar bien alineados; seguramente, hay cosas por corregir. A veces, cuando uno logra el campeonato cree que todo está bien y hay que considerar que el próximo año será mucho más difícil que este”, declaró en L1 MAX.