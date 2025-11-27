HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Diego Penny minimiza la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Se fue Messi del Barcelona y no pasó nada"

"Esta novela de Barcos tiene tres temporadas y 40 capítulos", así fueron las contundentes palabras de Diego Penny, quien no dudó en pronunciarse sobre la salida del 'Pirata' de Alianza Lima.


Diego Penny habló sobre la salida de Hernán Barco en Alianza Lima. Foto: composición LR/Movistar Deportes/difusión
Diego Penny habló sobre la salida de Hernán Barco en Alianza Lima. Foto: composición LR/Movistar Deportes/difusión

Diego Penny dio su opinión sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima en una reciente edición del programa 'Al Ángulo', donde se tocó el tema. En sus declaraciones, el exfutbolista no dudó en restarle importancia a este hecho, pues, según sus palabras, son cosas que pasan en el fútbol, destacando que si bien el ‘Pirata’ será parte de la historia del conjunto blanquiazul, este hecho más parecía una “novela de Netflix”.

Como se sabe, según la información del periodista Marcelo Merizalde de Movistar Deportes, Alianza habría comunicado al argentino que ya no contaría con él para la siguiente temporada, tras una reunión en la sede de entrenamientos ubicada en Lurín. A esto se sumó el mensaje de su esposa, quien no dudó en compartir un emotivo mensaje vía redes sociales.

lr.pe

¿Qué dijo Diego Penny sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima?

"Entiendo que los hinchas de Alianza estén afectados con la situación, pero es una página más para una novela. Esto parece más una serie de Netflix. Los jugadores de fútbol pasan por los equipos; seguramente va a ser muy importante para la historia de Alianza. Es de los mejores extranjeros que llegaron al Perú en los últimos años. Pero en el fútbol ni los dirigentes ni los entrenadores son eternos, y hay que darle la vuelta a la página. Seguramente se ha tomado esta decisión porque van a buscar otro delantero", empezó diciendo Penny.

"Para mí, el tema de la edad no es tan determinante; para mí es el tema de cómo lo agarra hoy a Barcos, porque tiene la misma edad que Paolo. Paolo sigue siendo un delantero que te da un montón con 42 años. No solamente es por la cosa de la edad. Esta novela de Barcos tiene tres temporadas y 40 capítulos. Se dio, Alianza lo tiene que oficializar por respeto", complementó el exportero.

"Se fue Messi del Barcelona y no pasó nada. Los jugadores son aves de paso. Hay mucha novela, mucho tema. Es fútbol, hay que poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de que así es este deporte: los ciclos se cierran", sentenció.

lr.pe

Hernán Barcos se va de Alianza Lima

Según el periodista Merizalde, la salida de Barcos se hará oficial en los próximos días.

"Alianza Lima comunicó formalmente a Hernán Barcos, tras una reunión en su sede de entrenamientos de Lurín, su no continuidad en el club. No está en los planes deportivos 2026. Las partes acordaron informarlo oficialmente en los próximos días", se lee en su post vía X.

