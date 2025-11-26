Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"
Antes de que se conociera que el 'Pirata' no continuaría en Alianza Lima, Giuli Cunha, esposa del goleador argentino, sorprendió con un sorpresivo mensaje.
- Reimond Manco advierte que Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones: "No me parece a la mala"
- Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"
El ciclo de Hernán Barcos en Alianza Lima llegó a su fin. En medio de la incertidumbre por la situación del 'Pirata', Giuli Cunha, esposa del futbolista argentino, remeció las redes con un sorpresivo mensaje en sus cuenta de Instagram.
"Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!", mencionó.
Noticia en desarrollo...