Carlos Bustos y su postura ante la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: “Es muy fácil de resolver”

"Barcos ha cumplido muy bien en lo que ha sido el año", fueron las palabras del exentrenador de Alianza Lima, quien no dudó en proponer una solución para resolver el futuro incierto del delantero argentino.

Carlos Bustos dio su opinión con respecto a lo que debería hacer Alianza Lima con el futuro de Hernán Barcos. Foto: composición LR/Denganche/difusión
Carlos Bustos, exentrenador de Alianza Lima, habló acerca de Hernán Barcos, quien parece tener sus últimas horas dentro de la institución blanquiazul. De momento no hay nada seguro respecto a su continuidad; sin embargo, el argentino, en una reciente entrevista con el programa 'Mano a Mano', fue consultado al respecto por el jugador que en su momento trajo.

En sus palabras, señaló que esta situación se podría resolver de una manera muy fácil, indicando que, más allá de un tema de edad, la directiva debería proponerle al jugador extender su contrato por una temporada más, destacando todo lo que ha hecho por el club.

Carlos Bustos habla sobre lo que debería hacer Alianza Lima con el futuro de Hernán Barcos

En palabras del DT argentino, destacó el rendimiento que ha tenido el 'Pirata' durante la temporada, resaltando que cada vez que le ha tocado jugar ha respondido como debía.

"Lo que siento y pienso es que, más allá de la edad, Barcos ha cumplido muy bien en lo que ha sido el año y en todo lo que le tocó jugar a Alianza. Visto desde afuera, es una situación muy fácil de resolver. Le diría a Hernán: “Estamos agradecidos por todos estos años, este es el último año que el club te puede brindar y sigamos para adelante”, fueron las palabras de Bustos.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos bajo las órdenes de Carlos Bustos?

Hernán Barcos, durante su etapa bajo la dirección de Carlos Bustos en Alianza Lima, mostró un desempeño destacado en competencias como la Copa Libertadores y la Liga 1. En ese período, disputó 60 partidos, en los que anotó 21 goles y brindó 13 asistencias.

