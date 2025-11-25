HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima apelará la sanción a Carlos Zambrano para que enfrente a Sporting Cristal en los playoffs pese a polémica expulsión

Alianza Lima busca revertir la expulsión del 'Kaiser', quien recibió una segunda tarjeta amarilla tras un choque con el árbitro principal.

Alianza Lima buscará revertir la sanción de Carlos Zambrano para que pueda jugar ante Sporting Cristal.
Tras la reciente expulsión de Carlos Zambrano, ocurrida el último fin de semana ante UTC, los 'blanquiazules' buscarán revertir la sanción impuesta por la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que el defensor peruano pueda disputar el partido de ida de los playoffs frente a Sporting Cristal.

A pesar de su destacada participación a nivel internacional, Alianza Lima no logró cumplir con las expectativas de consagrarse campeón en el torneo local y buscará cerrar de la mejor manera el 2025 para obtener el cupo de Perú 2 e ingresar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima apelará a la Comisión Disciplinaria la rectificación y la anulación de la tarjeta roja de Carlos Zambrano. Foto: X - Kevin Pacheco

PUEDES VER: Carlos Zambrano acusa un 'arbitraje inclinado' en su contra tras nueva expulsión en Alianza Lima: "No tiene explicación deportiva"

La apelación que presentará Alianza Lima para anular la roja de Carlos Zambrano

De acuerdo con la información del periodista Kevin Pacheco en su cuenta de X, el cuadro 'blanquiazul' decidió presentar los argumentos necesarios para que se anule la sanción al 'Kaiser' y este pueda ser incluido en el encuentro de ida ante Sporting Cristal. La instancia a la que acudirán será la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). A una semana del inicio de la primera semifinal entre 'íntimos' y 'rimenses', la directiva de Alianza Lima corre contra el tiempo y alista las pruebas con el objetivo de lograr una rectificación y anular la segunda tarjeta amarilla al defensor de 35 años.

''Alianza Lima acaba de solicitar a la Comisión Disciplinaria la rectificación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano. Dentro de lo argumentado se adjuntan video y se indica que el acto fue ''absolutamente fortuito y carece de intencionalidad'', escribió el periodista deportivo.

PUEDES VER: Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Asimismo, el reportero analizó en el programa 'Vamos al var' la polémica acción ocurrida el 23 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, cuando el 'León' fue expulsado ante UTC tras un choque con el árbitro principal, Julio Quiroz.

''Yo estaba línea recta a la acción, me parece que implica para una segunda tarjeta amarilla, no se ve en la tele, no es que Zambrano hace uno o dos pasos, hace tres pasos para buscar pechar al árbitro'', dijo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano cuando fue expulsado ante UTC?

Carlos Zambrano se pronunció tras su expulsión y expresó su disconformidad por la segunda tarjeta amarilla que recibió en el partido ante UTC. El defensor lanzó una fuerte crítica a la decisión del juez principal, quien no dudó en expulsarlo del cotejo disputado en Matute.

''Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación y deja la sensación de que algunas decisiones llegan inclinadas antes de ocurrir. La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise con transparencia por el bien del y de la competencia'', sentenció el popular 'Kaiser'.

