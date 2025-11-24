Carlos Zambrano rompe récord y se convierte en el jugador con más expulsiones en una temporada en Sudamérica

Luego de su reciente expulsión ante UTC, en la victoria de Alianza Lima por 3-0 en el estadio Alejandro Villanueva, Carlos Zambrano volvió a estar en el centro de la polémica al sumar una nueva tarjeta roja en lo que va del 2025. Tanto en el panorama nacional como en el internacional, el defensor peruano ha sido blanco de críticas por sus constantes expulsiones, las cuales han perjudicado al cuadro 'blanquiazul' durante el presente año.

No obstante, tras ver la cartulina roja ante los cajamarquinos, el popular 'Kaiser' ha establecido un nuevo récord negativo en el fútbol sudamericano: es el futbolista con más expulsiones en una temporada, lo que pone en tela de juicio su continuidad en tienda íntima.

Según el periodista argentino Marcelo Bee Sellares, el defensor peruano Carlos Zambrano se ha convertido en el jugador con más expulsiones en una temporada en el fútbol sudamericano. Foto: X - Marcelo Bee Sellares.

El récord negativo que ha establecido Carlos Zambrano

Según el periodista Marcelo Bee Sellares, el defensor de Alianza Lima ha impuesto un nuevo récord debido a la cantidad de tarjetas rojas que ha recibido a lo largo de 2025. Sus siete expulsiones no solo significan una marca histórica en el club 'blanquiazul', sino que lo convierten en el jugador con más expulsiones en una sola temporada del fútbol sudamericano.

En su cuenta de X, la publicación del también especialista en derecho deportivo y administrativo ha generado numerosas reacciones y comentarios sobre la cantidad de expulsiones que ha recibido el central peruano de Alianza Lima.

La reacción de los usuarios en X tras enterarse del nuevo récord negativo que ha establecido Carlos Zambrano

Los comentarios de las y los usuarios en X no pasaron desapercibidos y provocaron un intenso debate, con opiniones tanto a favor como en contra de Carlos Zambrano. Su reciente expulsión ante UTC fue calificada por varias personas especialistas y aficionadas como injusta, lo que aumentó la polémica en torno al rendimiento del defensor 'blanquiazul' y a las decisiones arbitrales que lo han involucrado.

Entre los mensajes más irónicos y diversos sobre el panorama del 'Kaiser' se encuentran: "Y 4 de ellos son en torneos internacionales, y luego te dicen que acá cobran mal", "Parece raro tantas expulsiones, esperemos que no tenga algo que ver con las casas de apuestas", "De las 7 expulsiones, ¿cuáles fueron justas y cuáles injustas? Y eso que ahora tenemos VAR", "Las 7 fiestas que tuvo durante el año".

