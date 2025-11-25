Carlos Zambrano se llevó los reflectores en la victoria 3-0 de Alianza Lima ante UTC por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El defensor peruano fue expulsado por doble amarilla después de que el juez Julio Quiroz interpretó que le faltó al respeto por 'pecharlo' en el campo de juego. Su decisión ha generado una gran polémica e incluso el propio zaguero blanquiazul acusó un arbitraje inclinado. Unos días después del compromiso en Matute, se conoció qué colocó el réferi en su informe.

El reporte del árbitro lo reveló José Asti, actual asesor legal de Alianza Lima. Según contó en el programa 'Fútbol Champán', Quiroz consideró que Carlos Zambrano tuvo una conducta antideportiva por estar en desacuerdo con su decisión.

Revelan el informe del árbitro para expulsar a Carlos Zambrano

Asti aseguró que Alianza ha presentado dos reclamos. Uno de ellos es a Conar para dejar constancia sobre el comportamiento del árbitro. Por otro lado, elevó un escrito a la Comisión de Disciplina para que pueda enmendar el error arbitral y eliminar la segunda amarilla a Zambrano.

Asimismo, dio a conocer lo que escribió el árbitro en su reporte. "Dice desacuerdo. Como que está en desacuerdo con su decisión. Si hubiera sido agresión, sería roja directa. Esto es un error arbitral. En ese caso, nosotros tenemos que respaldar al jugador. Es más, te puedo decir qué es lo que dice el informe del árbitro. Pone que es una conducta antideportiva, el cual es la causal de la amarilla, dice que es desaprobación", comentó.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su nueva expulsión con Alianza Lima?

A través de sus redes sociales, Carlos Zambrano dejó un mensaje en contra del arbitraje. Bajo su criterio, el juez inició el encuentro con ciertas decisiones inclinadas. Además, aseguró que Alianza no es medido con el mismo criterio que los demás clubes.

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", escribió.

"La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", añadió.