Fútbol Peruano

Carlos Zambrano acusa un 'arbitraje inclinado' en su contra tras nueva expulsión en Alianza Lima: "No tiene explicación deportiva"

El defensor peruano expresó su indignación tras volver a ver la tarjeta roja con Alianza Lima. Asimismo, aseguró que no son medidos con los mismos criterios que otros clubes.

Carlos Zambrano sumó séptima expulsión en el 2025. Foto: composición LR/L1 Max
Carlos Zambrano se pronunció tras una nueva expulsión con Alianza Lima. El defensor peruano vio la tarjeta roja en la victoria de los blanquiazules frente a Ayacucho FC por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El árbitro del encuentro lo botó del campo porque interpretó que el 'Káiser' lo pechó tras cobrar penal a favor de UTC. Una vez acabado el compromiso, Zambrano decidió pronunciarse con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

El zaguero compartió su indignación por las decisiones arbitrajes y aseguró que existió cierta inclinación para expulsarlo. Asimismo, señaló que su tarjeta roja no tiene argumento deportivo alguno y que Alianza no es medido con la misma vara que otros clubes.

Carlos Zambrano criticó el arbitraje tras volver a ser expulsado con Alianza Lima

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", dijo en un principio de su comunicado en Instagram.

Posteriormente, pidió que se revisen las imágenes para que puedan evaluar su tarjeta roja por el bienestar de nuestro balompié. "La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", concluyó.

Mensaje de Carlos Zambrano. Foto: Instagram.

Noticia en desarrollo...

