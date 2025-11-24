HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

Desde las tribunas de Matute, los aficionados de Alianza Lima quedaron indignados al ver el monitor del VAR en la que Julio Quiroz revisó las jugadas más polémicas del encuentro.

Julio Quiroz fue el árbitro del Alianza Lima vs UTC. Foto: composición LR/captura de enHD
Julio Quiroz fue el árbitro del Alianza Lima vs UTC. Foto: composición LR/captura de enHD

Alianza Lima venció 3-0 a UTC en Matute por la última fecha del Torneo Clausura 2025. A pesar de la victoria, los blanquiazules tendrán que enfrentarse a Sporting Cristal en la 'semifinal' de los playoffs en busca de ser el 'Perú 2'. El partido ante los cajarmarquinos dejó varios momentos polémicos, como la expulsión de Carlos Zambrano en el primer tiempo. Este hecho hizo que los hinchas en la cancha se percataron de un objeto en particular: la pantalla del VAR.

Como es usual en los partidos de la Liga 1, el monitor del VAR tiene un lugar instalado a un lado de la cancha con su respectivo armazón. No obstante, lo que los hinchas vieron el último domingo 23 de noviembre en el Alejandro Villanueva fue todo lo contrario.

Hinchas impactados con pantalla VAR en triunfo de Alianza Lima ante UTC

Un hincha en las gradas filmó el momento exacto en el que el juez Julio Quiroz se acercó a la zona del VAR para revisar una jugada. Su foco estuvo en mostrar dónde estaba ubicado: sobre un escritorio y al costado del banco de suplentes.

"Esto es el VAR en la Liga 1. Esto es un chiste", puso el usuario en la descripción de su video en TikTok. En el material audiovisual, también se pudo escuchar cómo algunos aficionados se reían del uso del VAR. "Gracias, Lozano. Nuestra Liga 1 ya parece un circo", reclamó el autor del video.

Carlos Zambrano arremete contra el arbitraje tras ser expulsado

Así como el VAR fue duramente criticado, el réferi del encuentro también estuvo en el ojo de la tormenta. Uno de los que salió a cuestionarlo fue Carlos Zambrano. El zaguero acusó un 'arbitraje inclinado' después de volver a ver una roja con Alianza Lima.

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", escribió en sus redes sociales.

"La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", añadió.

