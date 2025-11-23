Barcelona vs Chelsea: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Champions League 2025?

Choque con urgencia de puntos. Chelsea y Barcelona llegan a esta quinta jornada de la Champions League obligados a sumar de a tres para no seguir alejándose de los puestos altos. Los londinenses marchan en la posición 12 con siete puntos, luego de haber conseguido dos triunfos, un empate y una caída en las primeras cuatro jornadas.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca sufrirá la baja de Cole Palmer, ausente tras sufrir una fractura ocasionada en un incidente doméstico. Por su parte, el conjunto azulgrana atraviesa un panorama muy parecido: acumula las mismas unidades y el mismo registro de resultados, aunque se ubica un escalón por encima gracias a su mejor saldo de goles.

¿Cuándo juega Barcelona vs Chelsea por la Champions League?

El choque entre Barcelona vs Chelsea por la quinta jornada de la Champions League 2025-2026 se disputará este martes 25 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El juego se llevará a cabo en el Stamford Bridge.

¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea por la Champions League?

En suelo peruano, el cotejo entre Barcelona vs Chelsea se jugará a partir de las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Chelsea por la Champions League?

La transmisión del Barcelona vs Chelsea por la quinta fecha de la Champions League estará a cargo de ESPN para Sudamérica. Vía streaming, podrás verlo por Disney Plus con una suscripción previa.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Chelsea