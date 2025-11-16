HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

Desde su llegada al club, Noriega ha sido probado en varias posiciones y, aunque cometió algunos errores, logró corregirlos y ganarse la confianza del técnico brasileño.

Mano Menezes empezara a usar a Erick Noriega de defensa central. Foto: composición LR/Gremio FBPA/difusión
Mano Menezes empezara a usar a Erick Noriega de defensa central. Foto: composición LR/Gremio FBPA/difusión

Mano Menezes ha tomado una decisión importante respecto a Erick Noriega. Desde su llegada al club brasileño, el jugador de 24 años mostró un gran rendimiento. Aunque tuvo algunos errores, logró corregirlos y ganarse la confianza del técnico, quien incluso lo probó en varias posiciones, pese a haber sido fichado originalmente como mediocampista.

En este escenario, según información del periodista Leonardo Oliveira, el entrenador habría optado por mantener al ‘Samurai’ en una posición distinta a la prevista inicialmente, luego de su destacada actuación como defensor tras la lesión de un compañero.

PUEDES VER: DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

¿Qué decisión tomó Mano Menezes sobre Erick Noriega?

Según la información del periodista, tras las buenas actuaciones de Noriega, además, de la lesión de uno de sus compañeros hicieron que el DT brasileño tomará esta decisión.

"El entrenador Mano Menezes tomó una decisión importante con respecto a Erick Noriega. Inicialmente fichado para jugar como mediocampista defensivo, el jugador definitivamente será utilizado como defensa central, según la convicción del entrenador del Gremio. La buena racha del equipo en esa posición y su mejoría en el rendimiento reforzaron la decisión. Además, la lesión de Balbuena aceleró la necesidad de consolidar a Noriega en la defensa", se lee en su post vía X.

PUEDES VER: Asistente de Óscar Ibáñez opinó sobre la labor de Manuel Barreto en la selección peruana: "Hay mucho todavía por trabajar y hacer"

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

Desde su llegada al conjunto ‘Tricolor’, Erick Noriega ha disputado un total de 13 partidos, en los cuales aún no ha podido anotar. Sin embargo, ha acumulado 1.114 minutos en el campo.

Prensa brasileña se rinde ante Erick Noriega y supera a André Carrillo, pese a perder duelo de peruanos en Brasil: "El mejor"

Prensa brasileña se rinde ante Erick Noriega y supera a André Carrillo, pese a perder duelo de peruanos en Brasil: "El mejor"

DT de Erick Noriega lanza despiadada crítica a sus jugadores tras sufrir goleada con Gremio: "Un equipo que apenas competía por nada"

DT de Erick Noriega lanza despiadada crítica a sus jugadores tras sufrir goleada con Gremio: "Un equipo que apenas competía por nada"

Erick Noriega recibió elogios de prestigioso medio brasileño tras la victoria de Gremio ante Sao Paulo: "Mantuvo su nivel"

Erick Noriega recibió elogios de prestigioso medio brasileño tras la victoria de Gremio ante Sao Paulo: "Mantuvo su nivel"

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

