Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

Mano Menezes ha tomado una decisión importante respecto a Erick Noriega. Desde su llegada al club brasileño, el jugador de 24 años mostró un gran rendimiento. Aunque tuvo algunos errores, logró corregirlos y ganarse la confianza del técnico, quien incluso lo probó en varias posiciones, pese a haber sido fichado originalmente como mediocampista.

En este escenario, según información del periodista Leonardo Oliveira, el entrenador habría optado por mantener al ‘Samurai’ en una posición distinta a la prevista inicialmente, luego de su destacada actuación como defensor tras la lesión de un compañero.

¿Qué decisión tomó Mano Menezes sobre Erick Noriega?

Según la información del periodista, tras las buenas actuaciones de Noriega, además, de la lesión de uno de sus compañeros hicieron que el DT brasileño tomará esta decisión.

"El entrenador Mano Menezes tomó una decisión importante con respecto a Erick Noriega. Inicialmente fichado para jugar como mediocampista defensivo, el jugador definitivamente será utilizado como defensa central, según la convicción del entrenador del Gremio. La buena racha del equipo en esa posición y su mejoría en el rendimiento reforzaron la decisión. Además, la lesión de Balbuena aceleró la necesidad de consolidar a Noriega en la defensa", se lee en su post vía X.

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

Desde su llegada al conjunto ‘Tricolor’, Erick Noriega ha disputado un total de 13 partidos, en los cuales aún no ha podido anotar. Sin embargo, ha acumulado 1.114 minutos en el campo.