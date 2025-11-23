HOYSuscripcion LR Focus

Erick Noriega sufre preocupante lesión y podría perderse el Brasileirao: tuvo que retirarse con una férula

Los aficionados de Gremio lamentaron que el defensor de la selección peruana no pueda terminar el partido contra Botafogo, pues tuvo que retirarse lesionado tras una dura caída.

Erick Noriega se ha consolidado como titular en la defensa de Gremio. Foto: composición LR/Twitter de José Fernández/L1 MAX
Erick Noriega se ha consolidado como titular en la defensa de Gremio. Foto: composición LR/Twitter de José Fernández/L1 MAX

A pesar del poco tiempo de adaptación que tuvo, Erick Noriega no tuvo mayores problemas para ganarse un puesto de titular en Gremio de Brasil. El entrenador Mano Menezes considera al popular 'Samurai' como uno de sus indiscutibles en la zaga central; sin embargo, en la reciente derrota contra Botafago, el futbolista de la selección peruana sufrió una dura lesión.

El polifuncional jugador arribó al gigante de Porto Alegre a fines de agosto del 2025 tras la buena campaña que realizó con Alianza Lima en la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Erick Noriega sufre dura lesión con Gremio en Brasil

Luego de su participación con la selección peruana en la gira por Rusia, Erick Noriega regresó al equipo titular de Gremio para afrontar un duro partido contra Botafogo. A los 69 minutos del segundo tiempo, el central incaico fue a disputar un balón aéreo con el delantero rival; no obstante, al momento de caer, todo el peso fue hacia su pierna de apoyo.

En las imágenes de la transmisión del partido se aprecia al volante de 23 años muy sentido y quejándose por el dolor mientras recibía la atención del personal médico. La lesión fue tal que el estratega del Tricolor tuvo que reemplazarlo y poner en su lugar a Viery.

Lo que generó más preocupación entre los aficionados del conjunto gaucho fueron las tomas que circularon en redes sociales al finalizar el cotejo. El 'Samurai' fue captado retirándose del Estadio Olímpico Nilton Santos con un par de muletas y una férula en su pierna izquierda.

Así se retiró Erick Noriega tras lesionarse en el partido de Gremio. Foto: Twitter/José Tomás Fernández

Así se retiró Erick Noriega tras lesionarse en el partido de Gremio. Foto: Twitter/José Tomás Fernández

Erick Noriega podría perderse lo que resta del Brasileirao

A falta de 3 jornadas para finalizar el Brasileirao, Gremio se encuentra peleando por clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana. En medio de este panorama, desde la prensa brasileña ven muy complicado que el central peruano pueda estar presente en el tramo final del torneo.

