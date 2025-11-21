Paolo Guerrero no descarta un regreso a la Selección Peruana: “No puedo decirle no”

Tras finalizar los entrenamientos con Alianza Lima, Paolo Guerrero fue abordado por la prensa deportiva, que buscaba conocer su opinión sobre el presente de la Selección Peruana. El 'Depredador', que no ha sido convocado desde hace varios meses, se mostró abierto a una eventual vuelta al conjunto nacional.

El excapitán de la ‘Blanquirroja’ aprovechó la atención mediática para expresar su respaldo a los dirigidos por el entrenador interino Manuel Barreto, luego del empate 1-1 ante Rusia y la derrota 2-1 frente a Chile. Con un discurso de apoyo y compromiso, el máximo goleador histórico del Perú dejó en claro que mantiene intacta su conexión con el equipo nacional.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre una convocatoria a la Selección Peruana?

El delantero no dudó al ser consultado sobre un posible regreso al combinado patrio. Con contundencia y emoción, afirmó: "Yo no puedo decirle nunca no a mi selección. Me partiría el alma, pero yo voy a apoyar al máximo a los chicos que están allí. Mi respaldo total y que los próximos partidos sean mejores, para que así vayamos mejorando".

En medio de un ambiente de incertidumbre por el futuro del banquillo de la Selección Peruana, Guerrero dejó la puerta abierta a ser convocado nuevamente, a pesar de su edad y de los cuestionamientos sobre su estado físico. El futbolista remarcó su compromiso patriótico y su disposición a contribuir si el próximo director técnico lo incluye en sus planes.

"Hay que apoyar, las cosas no vienen fáciles. Hay que subirse al ómnibus. Hay que apoyar en las buenas y en las malas, sobre todo el que es patriota y ama a su país", agregó el atacante, quien mostró una actitud madura y solidaria frente al momento que atraviesa el equipo.

¿Se retirará Paolo Guerrero en 2026?

Durante una entrevista con Nativa Deportes, Paolo Guerrero se refirió al cierre de su etapa como futbolista profesional. El referente histórico de la Selección Peruana adelantó que el año 2026 marcaría el punto final de su carrera y dejó abierta la posibilidad de asumir un rol como entrenador.

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Ese es mi idea. Así es el fútbol, en alguna hora iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere, poder jugar el próximo año 2026 y después en cerrar de buena manera", manifestó.

"Hubiese sido lindo clasificar de nuevo al Mundial, es una espina que a veces uno se queda, pero el fútbol da revanchas, quién sabe algún día no estaré en la cancha como jugador, pero como entrenador o gerente deportivo, uno nunca sabe", añadió.