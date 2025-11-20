Puma Carranza disparó con todo a Erick Noriega por su bajo rendimiento en la selección peruana, tras los partidos amistoso contra Chile y Rusia. El 'Samurai' destacó en el Brasileirao, pero con Perú todavía se espera más. El exfutbolista de Universitario no dudó en lapidar al actual jugador del Gremio de Porto Alegre. La leyenda 'crema' analizó el partido y sugiere que, para mejorar, es fundamental contar con líderes que puedan guiar a los más jóvenes.

El exfutbolista y destacado capitán de Universitario de Deportes expresó su desacuerdo con la convocatoria de jugadores que carecen de continuidad en sus respectivos clubes. A su juicio, existen numerosos futbolistas que se esfuerzan al máximo en sus equipos y merecen una oportunidad en la selección.

¿Qué dijo Puma Carranza sobre Erick Noriega en la selección peruana?

"Hay que quitarnos la venda que hay jugadores que pueden jugar en Europa o Brasil y no dan la talla. Para mí, yo no lo llamo más a Erick Noriega. No es serio que llamen jugadores que no estén jugando, porque hay muchos futbolistas que se están sacando la mugre en sus equipos, ya sea en Puno o dónde sea. Lo digo en general. Uno no puede llamar a futbolistas que no juegan", reveló Puma Carranza en el podcast 'La Interna'.

¿En qué puestos se ubican los equipos sudamericanos en el ranking FIFA?

España recuperó la corona y es el mejor equipo del mundo Argentina ocupa el segundo lugar, mientras que Brasil ha ascendido al quinto puesto. Colombia se mantiene en la posición 13. Por su parte, Uruguay ha descendido un lugar, situándose en el 16. Ecuador se encuentra en el 23, Paraguay en el 39, y Venezuela ha logrado escalar hasta el 48. En contraste, Perú ha caído al 52, apenas un escalón por encima de Chile, que se sitúa en el 53. Finalmente, Bolivia continúa en la última posición sudamericana, ocupando el puesto 76.

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras derrota de la selección peruana

"Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del '6' y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", sentenció en el programa 'Juego Cruzado'.