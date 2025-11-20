HOYSuscripcion LR Focus

Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
Deportes

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

El exfutbolista de Universitario cuestionó la convocatoria de futbolistas sin continuidad y expresó que hay muchos que merecen ser considerados.

El 'Puma' Carranza lanza 'dardo' a Erick Noriega por su bajo nivel con Perú. Foto: Lr/La Interna
El 'Puma' Carranza lanza 'dardo' a Erick Noriega por su bajo nivel con Perú. Foto: Lr/La Interna

Puma Carranza disparó con todo a Erick Noriega por su bajo rendimiento en la selección peruana, tras los partidos amistoso contra Chile y Rusia. El 'Samurai' destacó en el Brasileirao, pero con Perú todavía se espera más. El exfutbolista de Universitario no dudó en lapidar al actual jugador del Gremio de Porto Alegre. La leyenda 'crema' analizó el partido y sugiere que, para mejorar, es fundamental contar con líderes que puedan guiar a los más jóvenes.

El exfutbolista y destacado capitán de Universitario de Deportes expresó su desacuerdo con la convocatoria de jugadores que carecen de continuidad en sus respectivos clubes. A su juicio, existen numerosos futbolistas que se esfuerzan al máximo en sus equipos y merecen una oportunidad en la selección.

PUEDES VER: Pedro García arremete contra el 'Chorri' Palacios tras criticar que Jairo Concha sea el 10 de la selección peruana: "A mí qué me importa"

lr.pe

¿Qué dijo Puma Carranza sobre Erick Noriega en la selección peruana?

"Hay que quitarnos la venda que hay jugadores que pueden jugar en Europa o Brasil y no dan la talla. Para mí, yo no lo llamo más a Erick Noriega. No es serio que llamen jugadores que no estén jugando, porque hay muchos futbolistas que se están sacando la mugre en sus equipos, ya sea en Puno o dónde sea. Lo digo en general. Uno no puede llamar a futbolistas que no juegan", reveló Puma Carranza en el podcast 'La Interna'.

PUEDES VER: Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

lr.pe

¿En qué puestos se ubican los equipos sudamericanos en el ranking FIFA?

España recuperó la corona y es el mejor equipo del mundo Argentina ocupa el segundo lugar, mientras que Brasil ha ascendido al quinto puesto. Colombia se mantiene en la posición 13. Por su parte, Uruguay ha descendido un lugar, situándose en el 16. Ecuador se encuentra en el 23, Paraguay en el 39, y Venezuela ha logrado escalar hasta el 48. En contraste, Perú ha caído al 52, apenas un escalón por encima de Chile, que se sitúa en el 53. Finalmente, Bolivia continúa en la última posición sudamericana, ocupando el puesto 76.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

lr.pe

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras derrota de la selección peruana

"Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del '6' y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", sentenció en el programa 'Juego Cruzado'.

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Pedro García arremete contra el 'Chorri' Palacios tras criticar que Jairo Concha sea el 10 de la selección peruana: "A mí qué me importa"

Pedro García arremete contra el 'Chorri' Palacios tras criticar que Jairo Concha sea el 10 de la selección peruana: "A mí qué me importa"

Culminó la última fecha FIFA doble del año y ya tenemos a 42 de los 48 países que estarán en Norteamérica 2026

Culminó la última fecha FIFA doble del año y ya tenemos a 42 de los 48 países que estarán en Norteamérica 2026

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Pedro García arremete contra el 'Chorri' Palacios tras criticar que Jairo Concha sea el 10 de la selección peruana: "A mí qué me importa"

Pedro García arremete contra el 'Chorri' Palacios tras criticar que Jairo Concha sea el 10 de la selección peruana: "A mí qué me importa"

El país de Sudamérica que no habla español quiere dejar a Bolivia sin Mundial: ¿por qué Surinam no juega las Eliminatorias en Conmebol?

El país de Sudamérica que no habla español quiere dejar a Bolivia sin Mundial: ¿por qué Surinam no juega las Eliminatorias en Conmebol?

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

