Universitario puede presumir que logró el histórico tricampeonato. Los dirigidos por Jorge Fossati firmaron una temporada soñada con buen fútbol y alcanzaron sorprendentes récords. La 'U' no presentó grietas en la defensa ni en el ataque liderado por Álex Valera. Justamente, el éxito del once titular fue tan notorio que Williams Riveros fue comparado con Carlos Zambrano en el programa Enfocados de Jefferson Farfán.

Pocos se esperaban el cruce entre los 2 mejores defensores de la Liga 1, aunque el central aliancista se ha visto manchado por las constantes expulsiones que recibió en la presente temporada. De todos modos, el contraste era parejo hasta que Riveros recordó el palmarés local.

¿Qué dijo Williams Riveros sobre la las comparaciones con Carlos Zambrano?

La inevitable comparación entre Williams Riveros y Carlos Zambrano surgió en la parte final del podcast enfocados que conduce el exfutbolista Jefferson Farfán. El zaguero 'crema' no se achicó y respondió fuerte. “ Creo que en la carrera me supera. Ahora si es en la actualidad, lo respeto mucho, pero yo soy tricampeón de la Liga 1”, enfatizó el defensor paraguayo. La 'Foquita' y todo el panel no dudaron en meter candela, aunque el central de Universitario ni se inmutó.

Williams Riveros contesta a las comparaciones con 'Negro' Galván en Universitario

El popular 'Tarzán' también respondió fuerte a Galván. En principio, fue cordial con Galván, a quien reconoce como un gran jugador que pasó por Universitario. Sin embargo, señaló que él también alcanzó la gloria con el club. "Él es histórico acá porque ganó un título creo y yo gané 3 títulos", fue lo que contestó Riveros tras las comparaciones. Posteriormente, Aldo Corzo añadió: "Galván bien ah, pero para mí Galliquio estaba en el top", comentaron en Enfocados.

Carlos Zambrano criticó el arbitraje tras volver a ser expulsado con Alianza Lima

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir"

Posteriormente, pidió que se revisen las imágenes para que puedan evaluar su tarjeta roja por el bienestar de nuestro balompié. "La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", concluyó.





