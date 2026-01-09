HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes disparan a un perro y lo dejan gravemente herido durante asalto a grifo en San Martín de Porres

El animal intentó defender con ladridos a los trabajadores del establecimiento, pero los delincuentes lo lastimaron con un impacto en la mandíbula.

El animalito, conocido como 'Choco', fue auxiliado por una vecina y llevado a una veterinaria.
El animalito, conocido como 'Choco', fue auxiliado por una vecina y llevado a una veterinaria. | Foto: composición LR/ América TV

Dos delincuentes asaltaron un grifo en el que despojaron de sus pertenencias a dos trabajadores. Durante el incidente, un can llamado 'Choco' fue agredido violentamente con un disparo. El caso sucedió este viernes 9 de enero, en el cruce de las avenidas Canta Callao con Dominicos, San Martín de Porres, a horas de la madrugada.

En las cámaras de seguridad se pudo observar que, mientras que ambos empleados estaban descansando en unas sillas al lado del perro, dos criminales se acercaron hacia ellos y con un arma en la mano les pidieron que entregaran su dinero y se quitaran la ropa.

Al observar el asalto, el can se levantó de las mantas en las que dormía y comenzó a ladrar a los delincuentes. Al acercarse a uno de ellos, sufrió un disparo directo en el rostro que dañó su mejilla. Tras el impacto, salió corriendo del lugar.

PUEDES VER: Sujeto ataca brutalmente a dos perros y les provoca graves heridas en San Martín de Porres

lr.pe

'Choco' sufrió disparo en la mejilla tras disparo en grifo de SMP

El animal, que pesaba unos 25 kilos y tenía nueve años de edad, fue encontrado por Carol Medina, una joven animalista que se ha hecho cargo de todos los gastos y procesos médicos en la veterinaria. Según la mujer, el perro sufrió una herida por el proyectil que le causó una fuerte hinchazón en el rostro al momento del atraco.

'Choco' fue trasladado a un centro veterinario donde los médicos señalaron que debe permanecer en reposo absoluto en un ambiente adecuado para su recuperación. Asimismo, tiene tratamiento con antibióticos para prevenir posibles infecciones.

"Le han hecho un análisis de hemograma para ver cómo está su sangre y la coagulación (de la zona afectada) y le han hecho una radiografía", reveló la rescatista.

Medina indicó que actualmente no puede adoptar al can, por lo que solicita apoyo a la comunidad. Por ello, habilitó el número telefónico 922 749 055 para quienes deseen colaborar con la alimentación y medicinas de la mascota.

