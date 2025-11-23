Se jugaban los últimos minutos del primer tiempo del partido entre Alianza Lima y UTC cuando, tras un centro, Gianfranco Chávez cometió un penal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el árbitro Julio Quiroz, luego de señalar la falta, se acercó al punto penal donde estaba Carlos Zambrano y ambos protagonizaron un choque que parecía fortuito.

A pesar de ello, el juez llevó la mano al bolsillo y le mostró la segunda tarjeta amarilla a Zambrano por esta acción. Pese a los reclamos del defensor, quien insistía en que no había hecho nada, Quiroz decidió expulsarlo. Esta roja deja al ‘Káiser’ fuera y complica aún más al cuadro íntimo de cara a los playoffs.

Momento exacto donde Zambrano y el árbitro se chocan

¿Cómo fue el choque entre Carlos Zambrano y el árbitro Julio Quiroz?

En las cámaras se aprecia que, tras marcar el penal, el árbitro se dirige hacia el punto donde estaba Zambrano y es ahí cuando se produce el choque. Después de ello, el juez queda mirándolo fijamente por unos segundos. Al darse cuenta de que Quiroz lleva la mano al bolsillo, el defensor de Alianza intenta explicarle que no le hizo nada, pero finalmente termina recibiendo la tarjeta roja.

Guillermo Viscarra tapa el penal

Tras los reclamos, se procedió con la ejecución desde los doce pasos, donde una vez más Guillermo Viscarra apareció y atajó el disparo, manteniendo el 2-0 en el marcador.