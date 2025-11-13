Final de Copa Libertadores en Lima: 50.000 turistas y un impacto económico de US$75 millones, proyecta Mincetur

Este año la final de la Copa Libertadores será disputada por los equipos brasileros Palmeiras y Flamengo en Estadio Monumental de Lima. | Foto: Andina

La final de la Copa Libertadores 2025, que se celebrará en Lima el próximo 29 de noviembre, movilizará a alrededor de 50.000 turistas extranjeros y generará un movimiento económico de US$75 millones, proyectó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

"Este evento deportivo permitirá al Perú demostrar que cuenta con la infraestructura, capacidad operativa y experiencia para recibir grandes flujos de visitantes con distintos perfiles y niveles de exigencia. Además, incentivará los viajes al interior del país y contribuirá a dinamizar la economía", sostuvo la titular del Mincetur Teresa Mera Gómez.

Las proyecciones de este año superan los resultados alcanzados en 2019, cuando Perú fue sede de un último partido del torneo Conmenol Libertadores. Ese año el país recibió a más de 40.000 visitantes extranjeros y registró un movimiento económico de alrededor de US$62 millones.

Para este año, el Mincetur estima un gasto promedio por turista de US$1.000, cifra superior a los US$794 registrados en 2019. Además, proyecta una estadía promedio de entre tres a cuatro noches en Lima, con preferencia en hoteles de tres estrellas y alojamientos temporales, como departamentos y casas alquiladas a través de plataformas digitales.

"El evento genera un efecto positivo en sectores vinculados al turismo y servicios complementarios, como hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local", señaló Mera.

Este año la final de la Copa Libertadores será disputada por los equipos brasileros Palmeiras y Flamengo en Estadio Monumental, situado en el distrito de Ate.

Cabe recordar que, en la final del 2019, alrededor del 19% de los visitantes extranjeros expresó su intención de viajar a otros destinos del país después del evento deportivo, siendo Cusco y Machupicchu los lugares más mencionados, seguido por Ica, Paracas y Nasca.