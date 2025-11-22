Todo tiene su final. Alianza Lima vivirá un rotundo cambio, tras una irregular temporada en Copa Sudamericana y Liga 1. El equipo de Néstor Gorosito generó expectativa a nivel internacional, pero no convenció en el Torneo Clausura. De este modo, los directivos tomarán drásticas medidas luego del tricampeonato de Universitario. Diego Rebagliati, fiel a su estilo, deslizó la lista de jugadores que no continuarán en el club.

El comentarista deportivo sorprendió al revelar los 7 nombres que no seguirán por bajo rendimiento o por estrategia. Alianza Lima pretende reforzar las bandas e incluso estarían pensando en un '9' con más movilidad. La dirigencia tiene como consigna evitar el tetracampeonato 'crema'.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre el futuro de Hernán Barcos?

El exfutbolista opinó sobre la posible salida del goleador aliancista. "El compromiso del club con Barcos es hablar con él después del partido ante UTC, la semana que viene, antes de las semis, porque tiene opciones afuera y quiere definir su futuro, entienden que se merece saber con anticipación qué va a pasar con él, la decisión es que Barcos no siga, Barcos no sigue. Al hincha no le gusta la decisión, pero entienden que está para tomar decisiones, Barcos lo sabe, lo recontra sabe, sino no estaría declarando, metiendo presión", comentó Diego Rebagliati en el programa 'Los Reba'.

Diego Rebagliati advierte una posible purga en Alianza Lima

Los resultados no se dieron en Alianza Lima. Por este motivo, la dirigencia tendrán en la mira a 7 jugadores para que salgan del club.