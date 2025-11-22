HOYSuscripcion LR Focus

Diego Rebagliati sobre el futuro de Hernán Barcos y los jugadores que no continuarán en Alianza Lima: "La decisión es que no siga"

Alianza Lima enfrentará cambios drásticos luego de una temporada irregular. La directiva busca el título para el próximo año, lo que implica la salida de 7 jugadores.

Diego Rebagliati sorprende con el futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima. Foto: Lr/Los Reba
Diego Rebagliati sorprende con el futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima. Foto: Lr/Los Reba

Todo tiene su final. Alianza Lima vivirá un rotundo cambio, tras una irregular temporada en Copa Sudamericana y Liga 1. El equipo de Néstor Gorosito generó expectativa a nivel internacional, pero no convenció en el Torneo Clausura. De este modo, los directivos tomarán drásticas medidas luego del tricampeonato de Universitario. Diego Rebagliati, fiel a su estilo, deslizó la lista de jugadores que no continuarán en el club.

El comentarista deportivo sorprendió al revelar los 7 nombres que no seguirán por bajo rendimiento o por estrategia. Alianza Lima pretende reforzar las bandas e incluso estarían pensando en un '9' con más movilidad. La dirigencia tiene como consigna evitar el tetracampeonato 'crema'.

Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO por la final de la Copa Sudamericana: Hora y dónde ver el partido decisivo del torneo

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre el futuro de Hernán Barcos?

El exfutbolista opinó sobre la posible salida del goleador aliancista. "El compromiso del club con Barcos es hablar con él después del partido ante UTC, la semana que viene, antes de las semis, porque tiene opciones afuera y quiere definir su futuro, entienden que se merece saber con anticipación qué va a pasar con él, la decisión es que Barcos no siga, Barcos no sigue. Al hincha no le gusta la decisión, pero entienden que está para tomar decisiones, Barcos lo sabe, lo recontra sabe, sino no estaría declarando, metiendo presión", comentó Diego Rebagliati en el programa 'Los Reba'.

Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso

lr.pe

Diego Rebagliati advierte una posible purga en Alianza Lima

Los resultados no se dieron en Alianza Lima. Por este motivo, la dirigencia tendrán en la mira a 7 jugadores para que salgan del club.

  • Angelo Campos: El arquero dejaría Matute luego de un bicampeonato y luego de cinco campañas. “El arquero suplente de Alianza no va a ser Campos, otro que se va”, reveló Rebagliati.
  • Guillermo Enrique: El lateral argentino inició el año 2025 con destacadas actuaciones. Sin embargo, su rendimiento disminuyó en la etapa final de la temporada. A pesar de haber sido solicitado por Néstor Gorosito, el jugador ha decidido dejar la institución.
  • Pablo Ceppelini: El uruguayo, similar a Enrique, tuvo un buen arranque y se fue cayendo con el pasar de los meses. "No se queda", afirmo 'Reba'.
  • Alan Cantero: El joven futbolista no terminó de convencer: "A Cantero lo comprarían si no tuviera tantas lesiones", acotó Diego.
  • Matías Succar: El '9' no cumplió con las expectativas y se marchará en calidad de cedido, ya que aún tiene un contrato vigente. A diferencia de otros casos, se ha establecido un plan a largo plazo que involucra su futuro en el club. "Se va a préstamo, pero puede volver el otro año cuando se retire Paolo Guerrero", sentenció el exfutbolista.
